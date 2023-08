Un cow-boy rose, Victoria et Cesar from Tinder et Blur pour secouer la nuit aux Lokerse Feesten, le festival qui s’offre tous les plus grands groupes

LIRE AUSSI | Blur s’offre une nouvelle jeunesse : “Comme dans un mariage, il faut surprendre l’autre pour que ça fonctionne encore au bout de 35 ans”

Cette année, c’est évidemment la venue de Blur et de son leader Damon Albarn, pour une unique date belge, qui retient l’attention. Pour cette soirée, le festival affiche d’ailleurs sold out depuis bien longtemps. Alors qu’ils ne sont plus venus en Belgique depuis Werchter 2013, Damon Albarn et sa bande auraient pu choisir une date plus prestigieuse (et plus lucrative surtout), de choisir de jouer devant (beaucoup) plus de monde, etc. ils ont décidé d’atterrir à Lokeren un mardi soir. Ceux qui étaient parvenus à s’offrir un précieux sésame ne l’ont pas regretté.

Plus tôt dans la journée, c’est le dandy Baxter Dury qui lançait les hostilités, histoire de bien démarrer les festivités tout en en gardant sous la pédale. Dans la cave, sur la seconde scène, les Bruxellois d’Ada Oda font plus que salle comble avec leur rock en italien. “César et moi, on s’est rencontré sur Tinder, il n’y a pas eu de match”, se marre Victoria la chanteuse. Le concert met un peu de temps pour démarrer, mais impossible de ne pas taper du pied quand le rock de César Laloux et les textes italiens de Victoria (qui n’est autre que la fille de Frédéric François) se mélangent, comme cela avait déjà été le cas au Dour festival.

Pas le temps de traîner que les Britanniques d’Hot Chip sont annoncés sur la scène principale. Avec son déguisement de cow-boy rose, Alexis Taylor fait danser la foule et monter l’ambiance d’un cran supplémentaire. Warmduscher poursuit le travail sur la seconde scène, mais doit faire face à une salle qui se vide rapidement, malgré une ambiance électrique. Blur est annoncé et le Grote Kaai n’est pas très grand. Difficile, voire impossible, de se frayer un chemin une fois que les premières notes de St. Charles Square, morceau issu du dernier album, retentissent.

Fidèle à lui-même, sur la grande scène lokerenoise, Damon Albarn ne compte pas ses efforts et court dans tous les sens, comme il en a l’habitude. Généreux dans l’exercice, celui qui est aussi l’un des leaders de Gorillaz et The Good, the Bad and the Queen va offrir 1h30 de concert quasiment sans temps mort, malgré la pluie.

D’ailleurs comme il l’avait déjà en 2013 à Werchter, comme si le public n’était pas déjà suffisamment mouillé, Damon s'amuse comme un gamin et arrose les premiers rangs de quelques gobelets d’eaux avant de lancer Popscene, qui aurait dû apparaître sur l’album Modern Life Is Rubbish, sorti en 1993, mais ne sortira finalement que quelques années plus tard.

Coffee&TV, Parklife, Beetlebum, This Is a Low, les tubes s’enchaînent à un rythme effréné sur la scène. Mais quand retentissent les premières notes de Girls&Boys l’ambiance explose littéralement et tous les téléphones sont dégainés. Le spectacle est identique quelques minutes plus tard quand débarque Song 2, rendu célèbre notamment pour avoir été l’introduction du jeu vidéo FIFA 98.

Damon Albarn, Alex James, Dave Rowntree et Graham Coxon en profitent également pour présenter quelques nouveaux morceaux de leur dernier album, The Ballad of Darren, sorti il y a quelques semaines seulement et avec lequel le groupe britannique renoue avec l’insouciance de la britpop de la grande époque. Outre St. Charles Square qui a ouvert le show, Barbaric et The Narcissist sont présentés aux fans. Avant que The Universal, de l’album The Great Escape, ne viennent refermer le show.

Comme il en a pris la bonne habitude quand il vient en Belgique avec ses différents projets, Damon Albarn a tout donné, personne ou presque n’est reparti déçu, pas nous en tout cas.

Les Lokerse Feesten, elles, se poursuivent jusqu’à dimanche. Cypress Hill, Balthazar, K’S Choice, Skunk Anansie, Arsenal et Tiësto sont encore attendus.

