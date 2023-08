Shaka Ponk annulé pour la 2e fois au Ronquières Festival: voici pourquoi les rockeurs n'ont pas pu se produire en 2023

Le festival ayant dû ouvrir quatre heures plus tard, 7 artistes ont vu leur concert être annulés. C'est le cas de Rori, Saint-Graal, Thomas Frank Hopper, Marie Flore, The Haunted Youth, Juicy x Big Band, et Shaka Ponk. Comme cela avait été le cas pour le duo bruxellois RoseDog la veille.

"Un véritable crève-cœur"

Les organisateurs ont fait preuve d'une grande transparence sur les raisons de l'annulation du concert du groupe français, pourtant une des têtes d'affiche du dimanche. "Quand nous sommes arrivés sur le site aux alentours de 6h du matin, la plaine du plan incliné était complètement sous eaux", explique Gino Innocente, codirecteur du festival. "Nous avons donc dû faire des choix: fermer la scène principale et retarder l'ouverture de 4 heures. C’est un véritable crève-cœur mais nous avons dû annoncer à des artistes qu’ils ne pourraient pas jouer car il était impossible d’ouvrir le site avant 16 heures."

Concernant le choix qui s'est posé entre les deux têtes d'affiche du jour, Jean-François Guillin donne les détails: "Nous avons dû faire un choix purement pratique: le matériel de The Prodigy est arrivé dès 5 heures du matin, celui de Shaka Ponk n’arrivait qu’à 14h30. Monter les deux shows sur la scène Tribord était tout simplement impossible. C’est donc la loi du 'premier arrivé, premier servi' qui a primé. Shaka Ponk était sur place, mais ils n’ont pas pu jouer".

En effet, l'impressionnante équipe de 80 personnes du groupe français était présente à Braine-le-Comte. "Malgré l'annulation, tous les artistes recevront leur cachet", ont précisé les organisateurs.

"Récompenser les campeurs après une nuit apocalyptique"

Ce dimanche, l’annulation pure et simple de la dernière journée du festival a été envisagée à plus d’une reprise. Mais les organisateurs ont tenu à la maintenir coûte que coûte. "Il fallait récompenser les campeurs d'avoir enduré une nuit apocalyptique, on se devait de maintenir le festival", a déclaré Jean-François Guillin. "Contrairement aux Ardentes où il y avait un risque de mort d'homme, ici, cela n'a jamais été le cas. Mais on a dû garder le cap."

Les 16.000 festivaliers courageux, après deux jours passés dans la boue, ont pu parcourir le site sur les 75 tonnes de paille installées (30 samedi, 45 dimanche) pour sécuriser les lieux. La soirée s'est même terminée sous le soleil. "Nous nous devons de remercier les courageux festivaliers, au même titre que nos bénévoles, nos équipes techniques et les fermiers", ont conclu Gino Innocente et Jean-François Guillin.

Dans les festivals rendus épiques par la boue, il y avait eu l'édition de Dour en 2012. Il y aura désormais le festival de Ronquières 2023.

La 12e édition du festival se déroulera du 2 au 4 août 2024. Avec une météo plus clémente, c'est le souhait de tous.