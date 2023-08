La dernière journée du Ronquières Festival 2023 retardée de 4 heures à cause de la météo (vidéo)

Hier, ils avaient déjà dû installer 30 tonnes de paille pour sécuriser le plan incliné. Mais les trombes d’eaux ont eu raison de la praticabilité du site et des parkings malgré le travail impressionnant abattu par les bénévoles, fermiers et techniciens qui travaillent main dans la main depuis plusieurs jours.

Les nouveaux horaires de concerts bientôt annoncés

"Les équipes du festival mettent actuellement tout en œuvre pour continuer à accueillir le public dans les meilleures conditions. Les nouveaux horaires des concerts programmés ce dimanche sont en cours d’élaboration et seront communiqués via le site internet et les réseaux sociaux du festival", explique le festival.

"L’organisation tient à remercier les artistes, techniciens, collaborateurs et bénévoles qui ont déployé des ressources d’énergie inouïes pour sauver le festival et empêcher son annulation".

Ce dimanche, 25.000 festivaliers sont attendus sur le site. Tout le pays est en alerte jaune aux averses.

"Chaos" pour sortir des parkings cette nuit

Après le couac au niveau mobilité de la journée de vendredi, de nombreux festivaliers ont été coincés cette nuit dans les parkings. Ils ont dû être tractés pour sortir leur voiture embourbée dans les prairies transformées en parking pour les 3 jours de Ronquières. Certains ont dû attendre jusqu'à 4 heures du matin.