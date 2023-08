Pendant le concert, Nicola Sirkis s'est approché au plus près de ses fans. Lors de la chanson "Le Baiser", le leader du groupe a embrassé une jeune fille sur la main ponctuant à merveille son titre.

Hier, sur le groupe Facebook "Nicola Sirkis Indochine", qui compte plus de 72.000 membres, Grégory - qui a porté et photographié la jeune fan - cherchait les parents de la fille. Rapidement, son père Ludovic s'est manifesté et a pu récupérer les photos.

Un magnifique souvenir pour les parents et surtout la jeune fan.