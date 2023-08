Ronquières Festival 2023: les organisateurs contraints d'annuler un concert à cause des intempéries, 30 tonnes de pailles sur le site

En effet, les organisateurs ont dû se résoudre à retarder l'entrée sur le site ce samedi. "Les conditions climatiques sont tout à fait exceptionnelles: il pleut ici depuis le 14 juillet", explique Jean-François Guillin, un des fondateurs du festival. La boue accumulée et les intempéries ont obligé une intervention matinale pour sécuriser le plan incliné. 120 ballots de 250 kilos ont été installés ce matin pour rendre les zones de passage plus praticables.

guillement Au niveau des parkings, nous avons créé des centaines de lignes de paille dans les allées afin de rendre accessible les zones. 8.000 places ont été sécurisées

"Nous avions deux priorités absolues aujourd'hui: la sécurité et l'accès aux parkings", affirme Jean-François Guillin. "Au niveau de la sécurité du site, pour éviter les blessures et glissades dans la boue, nous avons installé 30 kilos de paille grâce à l'aide des fermiers de la région. Au niveau des parkings, nous avons créé des centaines de lignes de paille dans les allées afin de rendre accessible les zones. 8.000 places ont été sécurisées."

L'impressionnant travail abattu cette nuit et ce matin par les centaines de bénévoles semblent porter ses fruits. "Hier, à 18h, la jauge était de 60% de capacité du site rempli. Aujourd'hui, elle est atteinte dès 15 heures", explique Gino Innocente, patron du festival. Cela vient expliquer le couac vécu au niveau de la mobilité hier soir.

guillement Les fermiers, les techniciens et les bénévoles n'ont pas dormi de la nuit pour sécuriser le site

Le festival de Ronquières 2023. ©Mathieu Golinvaux

De la pluie à Ronquières? Seulement la 2e fois en 11 éditions

Certains ont, en effet, été bloqués plus de deux heures dans les bouchons. Cela a été causé par l'arrivée tardive de nombreux festivaliers due à la journée de travail et le fait que de nombreuses personnes ne venaient que pour Louise Attaque (20h40) et Indochine (22h). Cela a également été causé par cette édition record. 28.000 festivaliers étaient attendus. Une grande première.

Malgré un temps exécrable, 25.000 festivaliers sont attendus ce samedi. "Si on est ouvert aujourd'hui, c'est avant tout grâce à la solidarité. Les fermiers, les techniciens et les bénévoles n'ont pas dormi de la nuit pour sécuriser le site", affirment les deux organisateurs.

Ronquières n'est pas épargnée pour sa 11e édition. C'est la deuxième fois seulement qu'il pleut en 11 ans. La dernière fois, c'était lors de la toute première édition. Il y avait évidemment beaucoup moins de spectateurs et forcément beaucoup moins de mécontents.

À l'affiche du jour, on retrouve Juliette Armanet et Placebo.

Le festival de Ronquières 2023. ©Mathieu Golinvaux

Le festival de Ronquières 2023. ©Mathieu Golinvaux

Le festival de Ronquières 2023. ©Mathieu Golinvaux