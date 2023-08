Indochine remercie les 28.000 festivaliers de Ronquières: "Fiers de finir notre tournée chez les Wallons" (vidéo)

Nombreux sont ceux venus rien que pour Indochine. Le dernier concert en Belgique du groupe remontait à près de deux ans, le 25 septembre 2021. Alors, forcément, certains festivaliers ont directement pris leurs quartiers devant la scène "Colline". “Nous sommes venus uniquement pour voir Indochine. Dès ce matin, nous avons tout préparé pour être parmi les premiers à aller autour de la scène”, nous affirmait Samuel.

Julien Granel, Silly Boy Blue et surtout Adé ont pu profiter d'un public en nombre devant la scène principale.

guillement Nous sommes fiers de finir notre tournée des festivals ici dans le nord, chez les Wallons

Malgré le couac pour atteindre le site du festival, plus de 20.000 personnes étaient massées devant "Colline" à 22h.

Indochine a alors démarré son show avec son titre "Nos célébrations". "Nous sommes fiers de finir notre tournée des festivals ici dans le nord, chez les Wallons", a lancé Nicola Sirkis à un public tout acquis à sa cause.

Le festival de Ronquières 2023. ©Mathieu Golinvaux

"Un été français", "Canary Bay" ont suivi rapidement. Le leader du groupe a même chanté avec un drapeau belge sur les épaules. On sentait tout de même une attente. Les plus jeunes, qui connaissent moins le répertoire, attendaient "L'Aventurier". Ils ont finalement été servis en fin de concert. A 23h30, "J'ai demandé à la lune" a résonné dans les enceintes trop peu nombreuses du festival. Et puis "L'Aventurier" est venu clôturer un concert attendu depuis deux ans en Belgique.

Ce samedi, Juliette Armanet et Placebo se partagent l'affiche du festival.

