Ronquières 2023: Julien Granel amène le soleil et transforme le festival en boîte de nuit (vidéo)

Ce 4 août, plus de 28.000 personnes sont attendues pour écouter Adé, Louise Attaque, Kid Noize et surtout Indochine.

Julien Granel profite des fans d'Indochine

À 14h30, le festival a officiellement ouvert ses portes. Les premiers festivaliers ont pu écouter le groupe Fake Empire sous une pluie battante. Heureusement, celle-ci n'a duré qu'une vingtaine de minutes. Et le groupe namurois a pu terminer son concert au sec devant une poignée de spectateurs.

La scène "Colline", scène principale de Ronquières, a accueilli Julien Granel. Et le soleil est arrivé sur la plaine. Face à un public déjà présent en nombre, le natif de Mont-de-Marsan a présenté un show hyper coloré et confirmé son statut d'étoile montante de la scène musicale francophone.

guillement Ronquières, il est 16 heures mais on va transformer le festival en boîte de nuit

Sur scène, les influences de Mika, David Bowie ou Freddie Mercury ont sauté aux yeux. Ce qui a sauté également, c'est le public ! Julien Granel a traversé la plaine, au milieu des fans, et s'est exclamé: "Ronquières, il est 16 heures mais on va transformer le festival en boîte de nuit". Le Français a entamé un court dj set. Les plus jeunes ont été conquis et ont totalement adhéré à ce show pendant que les plus anciens ont gardé de l'énergie pour le concert tant attendu d'Indochine à 22 heures.

"J'veux juste un peu de feel good": les paroles du Français - qui mêle de la pop, de l'électro et du funk - ont définitivement lancé le festival. Et malgré une nouvelle pluie battante mais courte, le groupe français Kids Return a pu profiter d'un public familial conquis par les deux premiers concerts de la journée.

ronquieres festival 2023 ©Mathieu Golinvaux

De la boue sur le site mais une météo plus clémente prévue

La météo devrait être plus stable et plus clémente pour la suite des concerts. Farid, notre monsieur Météo, confirme: "Nous pouvons espérer une amélioration et davantage de périodes sèches après 17-18h. En cours de soirée, cela sera donc beaucoup plus calme. Les campeurs devraient quant à eux passer une première nuit au sec. La nuit de vendredi à samedi sera assez tranquille, sèche mais fraîche avec 11-12 degrés seulement le matin".

Prévoyez quand même de bonnes chaussures et votre K-Way si vous vous rendez au festival ce week-end. La boue est déjà bien présente.

ronquieres festival 2023 ©Mathieu Golinvaux

ronquieres festival 2023 ©Mathieu Golinvaux

ronquieres festival 2023 ©Mathieu Golinvaux