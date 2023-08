Couac au Ronquières Festival 2023: 2 heures d'attente pour rentrer sur le site, un artiste escorté par la police

"C’est la septième fois que nous participons au festival et c’est la première fois qu’on a de tels bouchons." Marine et Justine Dumont sont des habituées du Ronquières Festival. Mais cette 11e édition record a usé leur patience: "Pour atteindre le festival, on a mis près de deux heures en voiture pour parcourir 7 kilomètres. On a finalement garé notre voiture avant les parkings pour terminer à pied".