À Bruxelles, Rammstein évite les accusations et la pluie pour enflammer le stade Roi Baudouin (photos)

Lindemann est en effet accusé par plusieurs femmes d’agressions sexuelles lors de fêtes organisées en coulisse après les concerts du groupe. Ce que le chanteur a démenti par l’intermédiaire de ses avocats.

LIRE AUSSI | Rammstein à Bruxelles cette semaine pour trois concerts : voici les perturbations de mobilité attendues

©Mathieu Golinvaux

Dans l’attente des résultats d’une enquête officielle ouverte en juin par le parquet de Berlin, pour clôturer sa tournée No Zeit To Lose, le groupe allemand a enflammé la capitale de l’Europe avec exactement le même show, sans surprise, que celui livré un an plus tôt du côté d’Ostende. Dans la tourmente, Till Lindemann n’a évidemment pas fait mention des accusations qui planent sur lui, se contentant d’assurer le show comme il en a l’habitude, retirant malgré tout le titre “Pussy” de sa setlist.

En amont du concert, contrairement à ce qu’on a pu observer ailleurs, en Allemagne notamment, aucune marque de protestation à la venue à Bruxelles de Lindemann et des siens n’a été observée aux abords du stade Roi Baudouin hier soir, même les trombes d’eau annoncées ne sont pas venues gâcher la prestation des Allemands.

Au milieu des spectateurs, beaucoup préféraient, hier soir, éviter la question qui fâche. “No comment”, avouait, un peu gêné malgré tout, un fan bruxellois. “Pour l’heure, ce ne sont que des accusations, une enquête doit être menée, s’il est condamné, alors il faudra se positionner, mais ce n’est toujours pas le cas à l’heure actuelle”, justifiait de son côté un autre aficionado des Allemands. D’autres ont préféré revendre leur ticket. “Parce qu’il n’y a pas de fumée sans feu”, expliquait, il y a quelques jours, l’un d’entre eux.

©Mathieu Golinvaux

Sur scène, comme ils en ont l’habitude, les Allemands n’ont pas délivré un concert, mais un véritable spectacle aux moyens pyrotechniques démesurés. La prestation, déjà bien rodée, n’a pas vraiment amené de surprise, à commencer par la scène, cette immense structure métallique, qui est la même que celle qui avait pris ses quartiers à la côte belge l’an dernier. Forcément, après avoir croisé régulièrement la route du groupe allemand ces dernières années (ils étaient déjà venus à Bruxelles en 2019 et on a livré deux concerts l’an dernier à Ostende), l’effet “waw” s’estompe quelque peu, mais ceux qui observaient Lindemann, Landers, Zven et compagnie pour la première fois ont, semble-t-il, été bluffé.

Comme ils aiment le faire depuis des années, les Allemands n’ont d’ailleurs pas compté les litres de kérosène pour en mettre plein la vue de leurs fans.

Après avoir ouvert le concert sur le traditionnel Music for the Royal Fireworks, de George Frideric Handel, les Allemands ont déroulé Rammlied, Links 2-3-4, Deutschland, Radio ou encore Sonne, pour le plus grand plaisir d’une foule acquise à la cause.

Tradition respectée, Lindemann a joué avec le feu, avec une arbalète, fait brûler un landau, joué quelques morceaux sur la seconde scène au milieu de la foule, a fait cuire à son claviériste dans un chaudron, etc. Avant que Rammstein, Ich will et Adieu ne viennent réveiller une dernière fois la nuit bruxelloise, et avant de revenir sur cette même scène ces vendredi et samedi soir évidemment.

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux