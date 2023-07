Le festival Pukkelpop presque sold out: les tickets partent comme des petits pains

Cinq noms ont par ailleurs encore été ajoutés à l'affiche.

Les festivaliers en possession d'un combiticket ou d'un ticket pour le vendredi pourront déjà assister le jeudi 17 août à un concert de KRANKk, sur la scène Booth. Ce collectif de producteurs et de musiciens, composé de Thomas Geysen à la batterie, Aram Abgaryan au clavier et Willem Heylen à la guitare, était déjà présent à Pukkelpop l'an dernier.

Outre KRANKk, $hirak, l'un des producteurs les plus populaires des Pays-Bas, sera également présent le jeudi, sur la scène Dance Hall. Il est principalement connu pour ses collaborations avec Lil Kleine, Broederliefde et Boef & Ronnie Flex, mais se retrouve aussi régulièrement derrière les platines comme DJ.

Le producteur britannique de drum 'n bass DJ Fresh se produira pour sa part le vendredi 18 août, sur la scène Dance Hall. Il s'est notamment fait connaître avec le titre "Hot Right Now", enregistré avec Rita Ora. Le même jour, dans la Boiler Room, les festivaliers pourront encore assister à un set d'Emjie, une DJette et productrice bruxelloise, inspirée par l'art, le design et d'autres disciplines multiculturelles.

Samedi 19 août, Pongo mettra l'ambiance dans le Dance Hall. La voix de cette chanteuse, Engracia Domingos da Silva, est notamment connue grâce au hit "Kalemba (Wegue Wegue)" de Buraka Som Sistema.

