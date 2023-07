Comment Tomorrowland parvient encore à nous impressionner ? : “On se demande où ils vont s’arrêter” (vidéo)

LIRE AUSSI | Tomorrowland 2023: la police met en garde contre les risques de vols à la tire et aura du renfort spécialisé

Pour sa déjà 17e édition, le festival qui prend ses quartiers au cœur du domaine provincial De Schorre a une fois de plus mis les petits plats dans les grands et nous présente une est mainstage particulièrement impressionnante, en mode “Château Disney” avec ses tours immenses et ses girouettes. Haute de 43 mètres, plus large qu’un terrain de football, il faut l’observer un long moment pour pouvoir en discerner tous les détails. Près de deux mois auront été nécessaires pour construire ce podium central. “On pensait qu’ils ne pourraient pas faire mieux que celle de l’année passée qui était vraiment dingue, glisse un festivalier, smartphone visé à la main, enchaînant selfie sur selfie. Mais à chaque fois, ils se surpassent. On se demande où ils vont s’arrêter.”

Cette fois encore, le match se joue à guichets fermés et les festivités étalées sur six jours et deux week-ends accueilleront au total 400 000 personnes venues du monde entier. “Japan”, “Germany”, “Charleroi”, “Suisse”, “Italy”, “Israël”, nous répond-on quand on sonde le public autour de nous sur la colline de Tomorrowland. Dans la plaine anversoise, il est d’ailleurs de bon goût de se promener avec ses couleurs nationales accrochées aux épaules, pour tout de suite annoncer la couleur.

Et en termes de chiffre, cette 17e édition ne dérogera pas à la règle et s’inscrit dans la lignée impressionnante des éditions précédentes : 200 nationalités différentes, 16 scènes, 750 artistes, près d’un kilomètre de bars et 175 tonnes de glace, une piscine olympique de bières servie pendant le festival, 15 000 collaborateurs au total, 900 douches et 1 000 toilettes dans le camping, 38 000 campeurs, etc.

Sur les différentes scènes, les DJ des quatre coins du globe vont se succéder pour faire danser la foule. Aux côtés des stars internationales comme Martin Garrix ou Tiësto, Tomorrowland accueille de nombreux DJ belges tels qu’Amélie Lens, Anouk Matton, Amber Broos, Netsky ou Omdat het kan soundsystem ft. Average Rob.

