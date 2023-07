Dour 2023 : un groupe belge inaugure la scène principale

La Belgique à l’honneur

C’est alors une programmation très noire-jaune-rouge qui débarque. Ada Oda, un groupe de rock bruxellois aux accents italiens, a la lourde tâche d’inaugurer The Last Arena, la scène principale. Un challenge généralement ambitieux pour les artistes encore peu installés. Rapidement, quelques centaines de curieux s’approchent et rencontrent les mélodies post-punk survitaminées du groupe. Les premiers “DOUUUREUH” retentissent, accompagnés de pas de danse improvisés. Le public est conquis. Même Victoria, la chanteuse de Ada Oda, a du mal à cacher sa surprise. “Je suis choquée, je n’en reviens pas”, souffle celle dont le groupe performait pour la première fois sur une scène de cette envergure.

©Mathieu Golinvaux

Le défi est réussi et ouvre la porte à la suite d’une programmation à l’accent belge prononcé. Peu après 18h, c’est au tour de Glauque, un quatuor namurois qui concilie l’electro et le parler, de prendre possession de l’une des scènes couvertes du festival. Leur mélange ramène un public divers, des habitués de rap aux amateurs de raves. Un combo très entraînant qui conquiert immédiatement le public de Dour. Automatiquement, les têtes des festivaliers se mettent à bouger. Les membres de Glauque ne ménagent pas leurs efforts et les festivaliers les leur rendent bien.

Comme Ada Oda et Glauque, de nombreux artistes issus de notre plat pays performeront sur les différentes scènes du festival de Dour d’ici la fin de la journée. Du rappeur bruxellois Isha, dont la réputation n’est plus à prouver, à la Gantoise Tsar B, savoureux mélange de pop moderne et de musique classique, la volonté de s’inscrire dans une programmation éclectique et locale s’exprime pleinement ce jeudi. C’est d’ailleurs Farrago, DJ anversois, qui clôturera la journée (ou plutôt la nuit) du côté de la scène Boombox.

Place aux jeunes

La suite de la journée devrait à nouveau faire souffler le vent sur le site de Dour. Cependant, c’est bien un vent de fraîcheur qui règnera dans le Hainaut ! Dans un premier temps, Ckay prendra possession de la scène principale. À 27 ans seulement, il s’impose déjà comme l’une des figures du paysage musical nigérian qui a pris d’assaut l’industrie lors de ces dernières années. Son tube afrobeats “Love Nwantiti”, qui avait cartonné sur Tiktok, fera sûrement vibrer la foule ce soir.

Côté français, la venue de Tiakola devrait susciter l’attention de bon nombre de festivaliers. Nommée dans la catégorie “Révélation de l’année” aux dernières Victoires de la musique en France, son ascension est fulgurante. Très productif, il sera pour la première fois sur scène à Dour ce soir.

