Pascal Mormal (IRM) sur l’annulation des Ardentes 2023 : “Personne n’a envie de revivre ce qu’il s’est passé au Pukkelpop en 2011” (vidéo)

Comment expliquer une telle différence entre les prévisions annoncées et les phénomènes météorologiques observés ? Pascal Mormal, météorologue à l’IRM, nous a accordé une interview pour comprendre ce qu’il s’est passé.

1. Les phénomènes météo les plus imprévisibles

Pour que l’IRM passe d’une alerte jaune à une alerte orange aux orages, certains critères doivent être observés, tels qu’un certain volume de précipitations, un risque de fortes rafales sur une zone étendue ou un risque de grêlons de 3 à 5 cm.

”Ce dimanche, nos modèles prédisaient 65 % de chances que ces critères se produisent. Ce n’est pas 100 % et ça ne l’est jamais, mais le seuil était suffisant pour passer en alerte orange”, nous explique le météorologue.

guillement Les orages sont particulièrement difficiles à prévoir de façon précise

Ces situations sont d’autant plus difficiles à anticiper que les orages font partie des phénomènes météo les plus évolutifs et mobiles. “Il y a toujours une grosse marge d’incertitude. Hier, on observait une combinaison de nombreux facteurs qui nous indiquaient de gros risques de dégâts tels que la chaleur, l’instabilité et l’humidité.” Ce cocktail était suffisant pour permettre à l’IRM de prédire de la foudre et de la grêle sur base de modèles météorologiques.

”Une perturbation frontale provoquée par des vents marins, c’est une pluie homogène qui tombe de la même façon partout, on peut mieux l’anticiper. Mais un orage, à quelques kilomètres près, ça change tout !”, souligne Pascal Mormal. Et c’est bien ce qui s’est produit ce week-end en Belgique. Des précipitations importantes ont été relevées localement dans le Brabant Wallon ou à Bruxelles par exemple, mais aussi à la frontière hollandaise. “35 litres par mètre carré à la frontière des Pays-Bas, c’est énorme et c’est assez proche de Liège finalement.” Les phénomènes météo annoncés se sont donc bien produits, mais de façon beaucoup plus hétérogène que prévu.

2. On n’évacue pas 65.000 personnes comme on en évacue 200

Si ces phénomènes mobiles et instables sont difficiles à observer plus de 24 heures avant un évènement, il est tout à fait possible de prédire leur passage à l’heure près.

Mais sur un festival, une heure plus tôt, c’est déjà trop tard. “Évacuer 65.000 personnes, ça ne se fait pas rapidement. On ne peut pas se permettre d’attendre le dernier moment pour prendre une décision”, affirme Pascal Mormal.

L’évacuation a donc été annoncée en amont, bien avant que le phénomène ne risque d’atteindre le festival. Une décision que défend Willy Demeyer, le bourgmestre de Liège interrogé au micro de RTL info ce lundi midi : “Notre décision s’est basée principalement sur l’avis de l’IRM […], c’est quelque chose qui ne nous a pas laissé la moindre marge d’appréciation.”

3. Consensus européen

La Belgique n’était pas la seule à craindre le pire ce dimanche. “L’IRM n’a pas fait cavalier seul puisque la situation a été anticipée de la même manière en France et aux Pays-Bas.” Le phénomène couvrait une zone géographique assez importante, ce qui a conforté l’IRM dans leur décision de passer en alerte orange.

4. Un nouveau principe de précaution

Les évènements tragiques qui se sont produits au festival Pukkelpop (cinq personnes décédées en 2011 à cause d’intempéries) ou les inondations mortelles de 2021 en région liégeoise ont laissé des traces vives dans les mémoires.

Ces catastrophes contribuent-elles à pousser le curseur du principe de précaution vers de plus en plus de prudence ? “Personne n’a envie de revivre ce qu’il s’est passé au Pukkelpop en 2011”, c’est en tout cas la certitude du météorologue. Willy Demeyer réagissait à ce sujet dans le journal télévisé de RTL info ce lundi 10 juillet : “Évidemment, cet exemple était dans nos esprits, […] nous devons tenir compte de ces éléments dans le cadre des décisions.”

+ LIRE AUSSI | EDITO : “Il est décidément loin, le temps où les risques d’orages ou de tempêtes faisaient partie des aléas de pareille organisation.”

L’IRM se défend pourtant de pousser à de pareilles décisions. “L’IRM remet son avis et les organisateurs et le comité de coordination sont libres de prendre leur décision”, insiste Pascal Mormal, même s’il concède finalement que l’alerte orange n’était peut-être pas nécessaire. “Avec du recul, une alerte jaune aurait été plus adaptée à la situation, mais le code orange était ce qui correspondait le mieux aux modèles prévisionnels”.

5. Remboursement pour les festivaliers

Du côté des organisateurs, c’est la mort dans l’âme que cette décision d’annulation a été prise “On est dans le même état d’esprit que les festivaliers mais en même temps, il y a le sens des responsabilités qu’on partage avec les autorités qui ont pris la décision”, explique Gaëtan Servais, co-directeur du festival à nos confrères de la RTBF.

”Les décisions concernant les remboursements seront communiquées dans le courant de la semaine”, indiquent les responsables du festival liégeois. De quoi tenter de consoler ceux qui se faisaient une joie de voir DJ Snake sur scène.

Finalement, Pascal Mormal se réjouit simplement qu’il n’y ait pas eu plus de dégâts. “On est passés à côté du pire, tant mieux que ça ne se soit pas produit” affirme-t-il, et c’est peut-être tout ce qui compte.