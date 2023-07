Les Ardentes 2023 annulées : “On est déçu, mais on espère qu’ils ont pris la bonne décision”

Lentement, le camping des Ardentes est occupé de se vider de ses occupants. À la hâte, ce sont plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont dû remballer toutes leurs affaires et quitter la zone. Malgré la déception, tout se déroule jusqu’ici dans le calme. “On était occupé d’aller nous laver quand on a appris l’information, note Camille, une festivalière de 22 ans. Tout n’était pas très clair au début, on ne savait pas vraiment si c’était sérieux et si on devait vraiment s’en aller. Puis on a reçu une information sur notre téléphone nous disant que les portes du site n’ouvriraient pas. Là, on s’est dit que c’était foutu et on a commencé à ranger notre tente. On est franchement déçu, mais on espère qu’ils ont pris la bonne décision.”