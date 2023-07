Les Ardentes 2023 : Aya Nakamura, un soleil dans la nuit

À l’heure, souriante et radieuse dans une toute petite robe blanche parsemée de sequins dorés, en un clin d’oeil, elle s’est mis tout le public dans la poche. Elle entame son concert avec Haut niveau et enchaîne sur Tous les jours et SMS. Pas besoin d’en faire plus: le public connaît toutes les paroles par cœur et chante à l’unisson. Très jeunes, ados, parents, hommes, femmes… Aya Nakamura les rassemble tous.

"Ohlala, la Belgique !"

Accompagnée d’un vrai groupe, qui joue de la vraie musique (ça change de la plupart de ce qu’on avait pu voir avant) et de très bonnes choristes, la Française est à l’aise et ça se ressent.

Une marée de GSM pour immortaliser Aya Nakamura sur scène. ©ÉdA Mathieu Golinvaux

"Est-ce que ça va, Liège ? J’espère qu’on va passer un bon moment mais on va commencer à 40%". Voilà qui annonce la chanson du même titre. Suivront encore Bobo, Copines et Sucette.

Et, avant de lâcher Dégaine, son duo avec Damso, elle lance: "Ohlala, la Belgique ! Damso n’est pas là ce soir mais il vous entend !" Il n’en fallait pas plus au public liégeois déjà bien chaud pour se faire entendre.

Évidemment, il y aura aussi Doudou, Djadja ou Pookie mais Aya Nakamura, désormais, c’est bien plus que ça.