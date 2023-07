Rock Werchter 2023: rien ne résiste à Rosalía même pas les Arctic Monkeys (vidéo)

Lil Nas X et son armée de danseurs. ©ÉdA Mathieu Golinvaux

Mais qu’importe: les festivaliers dansent et reprennent en chœur les tubes Old Town Road ou Call me by your Name. Il ne leur en fallait pas plus à ce moment de la journée où l’on recharge les batteries avant les derniers concerts.

Queen of the Stone Age, classique

Changement de ton avec l’arrivée de Queen of the Stone Age. Son leader, Josh Homme, visiblement très content d’être là, sourit d’emblée à la foule et prend le temps de savourer les premières secondes avant d’entamer le classique No One Knows.

Queens of the Stone Age, simple et efficace. ©ÉdA Mathieu Golinvaux

Le reste du concert suit la même voie sans surprise: guitares lourdes qui vous clouent au sol, du gros son bien maîtrisé et quelques clins d’œil au public qui semble aux anges.

On est d’ailleurs assez surpris de voir à quel point Josh Homme et les siens attirent encore la foule. Sans doute l’effet d’un très bon album, In Time New Roman, sorti il y a quelques jours à peine et qui a su raviver la flamme.

Rosalía, ébouriffant

C’est un tout petit bout de femme qui s’est ensuite présenté sur la scène de The Barn. Phénomène de la scène pop, Rosalía mixe la tradition du flamenco à des sonorités modernes pour proposer une musique qui n’appartient qu’à elle.

Entourée de danseurs vêtus sobrement de noir, elle apparaît toute menue dans une combinaison marron, minijupe de cuir et cuissardes. Un casque de moto lumineux pour marquer son entrée et ça suffira à lancer les hostilités.

Rosalía n’a pas besoin de grands effets scéniques pour faire de l’effet. ©ÉdA Mathieu Golinvaux

La foule connaît toutes les chansons par cœur et, dans une salle de 20.000 personnes, ça donne un effet assez impressionnant. La chanteuse ne semble d’ailleurs pas en revenir elle-même. Très vite le masque fermé qu’elle s’impose pour ses chansons, tombe et un sourire radieux illumine son visage.

Et quand Rosalía sourit… le monde autour de nous n’existe plus ! Le public est conquis et la jeune femme s’amuse et prend du plaisir à descendre au plus près de ses fans.

Bien sûr, il y a eu des chorégraphies racées. Il faut dire de Rosalía a été formée dans l’une des plus prestigieuses écoles de flamenco d’Espagne. Mais la mise en scène est plutôt sobre, ce qui contraste avec le show de Lil Nas X un peu plus tôt dans la journée. Mais la vraie bonne idée de ce concert ce sont ces caméras embarquées qui permettent de la suivre au plus près de ses mouvements mais aussi de voir la foule en arrière-plan. Une idée toute simple mais lumineuse comme Rosalía !

Arctic Monkeys, la classe

Comme au Pukkelpop l’année dernière c’est aux Arctic Monkeys que les organisateurs de Rock Werchter ont confié les clés pour fermer l’édition 2023.

Une tâche plutôt compliquée mais qui n’a pas fait peur à Alex Turner et aux siens qui ont fourni un concert efficace en parcourant tous leurs tubes et en s’autorisant des incursions dans les albums plus récents même si l’idée était risquée.

Sculptures of Anything Goes, Brainstorm, Snap out of It, et Don’t Sit down, ‘Cause I’ve Moved your Chair et Cornerstone… La nuit s’annonce sous les meilleurs auspices.

Pour une fois, Alex Turner a l’air d’avoir vraiment envie d’être là. Il envoie valser ses lunettes de soleil et communique avec le public. "Let me hear you !", lance-t-il pendant Cornerstone.

Même si le choix des Monkeys pour une dernière danse nous semblait surprenant, il aura finalement porté ses fruits. Une façon très classe de mettre un terme aux festivités qui auront rassemblé près de 90.000 festivaliers en quatre jours (67.500 combi ticket de quatre jours et 20.500 festivaliers supplémentaires avec un ticket journalier).

Rock Werchter 2023, c’est fini mais les dates de l’année prochaine sont déjà connues: rendez-vous du 4 au 7 juillet, même endroit.