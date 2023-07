1. IggyPop: la claque

À 76 ans, Iggy Pop est arrivé torse nu. L’Iguane, le corps abîmé et la peau craquelée comme un vieux parchemin a donné une prestation comme on en a rarement vu à Rock Werchter. Avec une énergie intacte il a déroulé sa cargaison de chansons explosives et les quelques pépites issues de son dernier album, Every Loser, notamment les sulfureux Frenzy et Modern Day Rip Off. Le public a aussi eu droit à ses classiques: T.V. Eye, Gimme Danger, l’iconique The Passenger, Lust for Life, Search and Destroy ainsi qu’un I Wanna Be Your Dog magistral.

2. The Slope, la vraie bonne idée

Cette année, le site a quelque peu changé de configuration. Les hamacs ont cédé leur place à The Slope qui assume désormais son statut de "vraie scène".

©ÉdA Mathieu Golinvaux

Fini de se cacher sous le plan incliné sur lequel les festivaliers se reposaient: la scène fait désormais face à ce même plan incliné qui permet de voir le concert avec un peu de hauteur. Les organisateurs ont eu la bonne idée de lui réserver une programmation cohérente avec des genres musicaux qu’on entendait peu à Rock Werchter.

3. La surprise Fever Ray

La surprise du festival, on la doit à Fever Ray (la Suédoise Karin Dreijer, du duo The Knife). Grimée et toute de blanc vêtue elle a partagé la scène avec deux autres chanteuses tout aussi énigmatiques. Elle a non seulement interprété les chansons de son très bon album, Radical Romantics mais elle les a surtout incarnées de façon magistrale, happant le public de son électro très expérimentale.

4 .La leçon de Muse

Parmi les grosses têtes d’affiche, ceux qui se sont montrés les plus convaincants sont incontestablement Matthew Bellamy et ses comparses de Muse. Ils ont proposé un concert spectaculaire. Le groupe a sorti ses grosses cartouches (Map of the Problematique, Time is Running Out, Supermassive Black Hole, Uprising…) et quelques nouveaux titres (Hysteria, Psycho).

Là où les Britanniques ont vraiment impressionné c’est dans la maîtrise visuelle de leur show: projections superbes qui viennent compléter les chansons pour raconter une histoire. Mais comme pour toute mécanique extrêmement bien huilée, lorsqu’un petit caillou se glisse dans les rouages, cela peut prendre des proportions démesurées. Muse en a fait les frais en fin de concert: alors que le groupe s’apprête à chanter le très attendu Knights of Cydonia, un problème technique est venu perturber le groupe: tout ne peut pas être parfait.

5. Le couac à The Barn

Les organisateurs ont réussi la prouesse de monter une vraie salle de concert sur la plaine faisant grimper la capacité de The Barn à 20.000 personnes. C’est plus que le Sportpaleis. Mais en y programmant de grosses pointures comme Editors, Rosalia ou Fred Again, ils ont laissé des milliers de festivaliers sur le carreau ce qui a suscité pas mal de frustrations. Un problème à régler d’ici la prochaine édition.