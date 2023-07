Rock Werchter 2023 : Muse signe un (presque) sans-faute

D’entrée de jeu, le groupe a filé une énorme claque visuelle: paré de masques miroirs, il entame son set avec Will of the People, hymne frénétique de son dernier album. À grands coups d’images brûlantes, il installe un show qui s’annonce spectaculaire.

D’entrée de jeu, Muse va faire le show. ©ÉdA Mathieu Golinvaux

Muse va ensuite dérouler avec Hysteria, Psycho (du dernier album.), Map of the Problematique, Time is Running Out, un impressionnant Supermassive Black Hole, Uprising, Starlight… À voir le sourire des fans, le contrat musical est rempli !

Mais là où les Américains impressionnent vraiment c’est dans la maîtrise visuelle de leur show: les projections sont superbes et viennent compléter les chansons ; c’est une histoire que Matthew Bellamy, Dominic Howard et Christopher Wolstenholme viennent raconter. Bellamy prend visiblement du plaisir, il parcourt la scène, s’avance au milieu du public et échange même quelques mots avec lui ce qui n’est pas dans son habitude.

Mais comme pour toute mécanique extrêmement bien huilée, lorsqu’un petit caillou se glisse dans les rouages, cela peut prendre des proportions démesurées. Muse en a fait les frais en fin de concert: alors que le groupe s’apprête à chanter le très attendu Knights of Cydonia, un problème technique (sans doute un fusible) vient mettre à mal la suite des opérations.

Dépité, Bellamy se repliera sur Showbiz avant d’éclater sa guitare dans un ampli…