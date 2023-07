Rock Werchter 2023 : du changement sur le site pour un mieux

The Slope s’assume

Ce n’est pas pour autant qu’il ne faut pas tenter de nouvelles choses… Et c’est chose faite puisque le site a quelque peu changé de configuration. Les hamacs ont cédé leur place à The Slope qui assume désormais son statut de "vraie scène".

The Slope devient une "vraie scène". ©ÉdA Mathieu Golinvaux

Fini de se cacher sous le plan incliné sur lequel les festivaliers se reposaient: la scène fait désormais face à ce même plan incliné qui permet de voir le concert avec un peu de hauteur. La programmation est aussi cohérente avec un focus mis sur les artistes émergents et la musique qui déménage.

Sponsoring moins agressif

Du côté du catering, les devantures se sont uniformisées et se font moins tape-à-l’œil ce qui est plutôt agréable. Agréable également les stands réservés aux marques qui sponsorisent le festival: ils se font bien plus discrets qu’auparavant et sont cantonnés dans la partie "North West Walls".

C’est là aussi qu’on retrouve un catering plus haut de gamme et évidemment (encore) plus coûteux. La marque de bière qui arrose les festivaliers y a également une petite scène indépendante qui assure quelques concerts.

North West Walls ce sont aussi des containers transformés en œuvres d’art urbain grâce à plusieurs artistes inspirés. C’est désormais également l’endroit où on "chille" un peu. Plus de hamacs mais des installations qui permettent de recharger un peu les batteries.

The Milk Factory pour les mamans

Dans cet espace, on a noté la présence de The Milk Factory: un lieu dédié aux jeunes mamans qui allaitent et voudraient néanmoins profiter du festival.

Imaginé en collaboration avec la sage-femme Hanne, cet espace permet de tirer son lait pendant le festival dans une infrastructure spécialement imaginée pour que chacune se sente à l’aise. On peut même y nettoyer et y stocker son matériel en toute sécurité et le lait maternel peut y être conservé dans un frigo spécial jusqu’à la fin de la journée de festival.

Une très belle idée même si on n’a pas vu énormément de bébé ou de jeunes enfants sur le site jusqu’à présent.