Rock Werchter 2023 : Editors

Après un début de journée calme, le son est monté en puissance ce vendredi 30 juin 2023 à Rock Werchter. L’ambiance feutrée de Tamino a laissé la place à une énergie plus rock dont on retiendra surtout la prestation d’Editors, grand habitué de Werchter et chouchou du public.

Editors: un sans-faute

Privé de Main stage sur laquelle ils se sont pourtant souvent produits il y a quelques années, Editors a dû se contenter de The Barn, laissant sur le carreau des milliers de festivaliers qui auraient aimé voir leur show.

Parce qu’il fallait au moins sacrifier le concert de Liam Gallagher pour espérer pénétrer dans ce qui allait devenir un lieu magique. Iggy Pop en avait déjà fait l’expérience la veille avec un set plutôt bestial. The Barn c’est une scène fantastique et intime mais peut-être un brin trop étroite avec ses 20 000 places pour des artistes d’un tel calibre.

Editors: généreux, engagé et plein d’émotions. ©ÉdA Mathieu Golinvaux

Mais ça n’a pas freiné l’enthousiasme du groupe emmené par Tom Smith, toujours impeccable en veste de kimono kaki et pantalon baggy. Et Editors a décidé de ne pas faire dans la dentelle en choisissant de jouer des titres engagés qui résonnent à tous les étages. An End as a Start, Bones , Sugar et Munich lancent le set. Tom Smith passe du piano à la guitare et n’hésite pas à aller se frotter au public en chantant Violence.

Le concert prend alors une tournure plus électro, le tout servi par un Ed Lay (batterie) toujours monstrueux. Suivent Ocean of Night et Picturesque avant une reprise surprenante de Killer de Seal et Adamski.

Le concert se termine en apothéose avec l’inévitable Papillon qui fait trembler les murs de The Barn. Un grand concert, généreux, engagé et plein d’émotions partagées.

Fever Ray, habitée

La surprise du jour on la doit à Fever Ray (la Suédoise Karin Dreijer, du duo The Knife).

Toute de blanc vêtue et partageant la scène avec deux autres chanteuses, elle a non seulement chanté les chansons de son très bon album, Radical Romantics mais elle les a surtout incarnées de façon magistrale.

Fever Ray a donné une autre dimension à son album "Radical Romantics". ©ÉdA Mathieu Golinvaux

L’album qui nous avait déjà bien plu mais pouvait lasser par moments, a pris une tout autre dimension sur la scène du Klub C. D’ailleurs, le chapiteau n’était pas très rempli au début du set mais a, petit à petit, trouvé un public curieux qui a bien fait de franchir les portes.

Red hot Chili Peppers, meilleur que l’année dernière

Encore les Red Hot Chili Peppers, diront certain ? Il est vrai que les Californiens étaient déjà à Rock Werchter l’année dernière où leur prestation pitoyable n’avait pas laissé un très bon souvenir.

Les gars d’Anthony Kiedis en devaient donc une au festival qui a finalement bien fait de leur faire de nouveau confiance. Les Californiens connaissent bien le festival puisqu’ils y étaient pour la cinquième fois !

Ça n’a pas empêché Flea d’arriver en marchant sur les mains, "vêtu" d’une "jupe" bleue ceinturée de jaune et de deux chaussettes dépareillées aux mêmes couleurs (pour affirmer son soutien à l’Ukraine ou à l’Union Saint-Gilloise ?). Avec le guitariste John Frusciante (toujours génial) et le batteur Chad Smith (fait citoyen d’honneur de la Ville de Bruxelles, la veille), ils ont entamé le set par une longue jam.

Red Hot Chili Peppers a assuré la fermeture de cette deuxième journée clairement rock’n’roll. ©ÉdA Mathieu Golinvaux

Anthony Kiedis est alors apparu pour lancer les festivités avec le classique Don’t Stop qui annonce la couleur. Malgré un pied gauche immobilisé dans une botte, le chanteur habillé d’un petit top en résille verte a parcouru la scène de long en large en sautillant.

La set list comprend les indétrônables Under the Bridge, Dani California et un évident Give it Away en rappel mais aussi une surprenante reprise de Tiny Dancer d’Elton John qui, à la sauce piquante façon Red Hot, prend une tournure intéressante.

Bien plus enthousiasmant que l’année dernière (avec un Anthony Kiedis visiblement affaibli par la maladie), les Red Hot Chili Peppers se sont rachetés une conduite.

The Black Keys, paresseux

Début de soirée, au moment où les estomacs réclament à manger, The Black Keys est monté sur la Main Stage avec autant d’entrain qu’un gamin se présentant aux épreuves du CEB.

Ce qui sauve le duo blues-rock c’est sa musique. Mais, même si Gold on the Ceiling cartonne à tous les coups et que Lonely Boy est parfaite pour terminer un show, le concert manque cruellement de fluidité (le public doit toujours attendre plusieurs minutes entre les morceaux) et d’envie.

Peu d’interaction avec le public et un départ sans un au revoir… C’est moche.

Ce samedi 1er juillet, le public attendra de pied ferme Muse qui devrait apparaître vers 23h30 sur la scène principale.