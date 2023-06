Rock Werchter 2023 : Viagra Boys, Tamino et Kasabian préparent le terrain pour les Red Hot Chili Peppers

Viagra Boys: tatouages et pogos

La journée a débuté avec du gros son et de l’énergie sous le chapiteau du Klub C qui abritait Viagra Boys. Tous tatouages dehors, en jogging et chaussettes, le leader du groupe suédois avait l’air de vouloir en découdre avec la foule.

Festival Rock Werchter jour 2 ©ÉdA Mathieu Golinvaux

Ça tombait bien, c’était visiblement réciproque, vu le nombre de pogos improvisés qui ont secoué les premiers rangs.

Les jambes volent dans tous les sens et la température monte d’un cran. Frénétique !

Tamino atmosphérique

Le chapiteau The Barn était plein à craquer déjà 40 minutes avant que le prodige ne monte sur scène. Adulé par les adolescents (flamands), Tamino a proposé un show feutré et atmosphérique.

Virtuose de la guitare, il peut compter sur un violoncelliste, un batteur et un bassiste tout aussi talentueux que lui. Et avec ses faux airs de Jeff Buckley et sa voix fantastique, il a transporté tout le monde ailleurs… Dans un pays un peu triste mais où le soleil brille de temps en temps.

C’était très très beau mais un brin ennuyeux surtout lorsqu’on sait que les guitares électriques résonneront bientôt aux quatre coins de la plaine.

Kasabian, nouvelle version

En fin d’après-midi, la Main Stage vibrait déjà à des sons plus rock avec la prestation de Kasabian. Nouveau leader pour le groupe depuis le départ de Tom Meighan mais toujours une belle énergie sur scène même si, on ne va pas se mentir, ce sont les tires les plus anciens qui fonctionnent le mieux auprès du public.

Kasabian nouvelle version. ©EdA Mathieu Golinvaux

Pantalon orange, t-shirt bleu électrique et veste improbable, Sergio Pizzorno qui tenait la guitare auparavant, endosse ce nouveau rôle avec un plaisir non dissimulé. Et, sur Fire (qui clôt le set), le public s’enflamme (ça tombe bien).

De bon augure pour la suite des festivités avec notamment les prestations attendues de Black Keys, Liam Gallagher, Editors et évidemment Red Hot Chili Peppers.