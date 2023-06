Rock Werchter 2023 : Iggy Pop a mis le feu, Mumford & Sons l’a éteint en douceur

Iggy Pop, le dernier des Mohicans

Iggy Pop prêt à faire sortir la bête… ©ÉdA Mathieu Golinvaux

Vers 21h, la pluie s’est abattue sur la plaine de Werchter poussant de nombreux festivaliers à se précipiter têtes baissées vers la scène couverte de The Barn, où quelques minutes plus tard, l’Iguane allait mettre le feu.

Torse nu d’entrée de jeu, Iggy Pop et son corps abîmé, tordu, la peau burinée et craquelée comme un vieux parchemin s’apprête à donner une prestation comme on en a rarement vu à Rock Werchter. Le chapiteau est plein à craquer et personne ne s’attend à une telle claque. Car, si personne n’est éternel, l’énergie d’Iggy Pop est, malgré ses 76 ans, toujours intacte.

Il faut dire qu’avec la cargaison de chansons explosives qu’il trimbale depuis plus de 40 ans et les quelques pépites issues de son dernier album, Every Loser, il a de quoi assurer un set qui déchire. Il choisira d’ailleurs assez logiquement de jouer les sulfureux Frenzy et Modern Day Rip Off.

Mais le public aura aussi droit à ses classiques: T.V. Eye, Gimme Danger, l’iconique The Passenger, Lust for Life, Search and Destroy ainsi qu’un I Wanna Be Your Dog magistral.

Épuisé mais repus, Iggy Pop s’en va souriant en ayant accompli sa mission: il a mis le feu et il se fout bien de savoir comment on se débrouillera pour l’éteindre…

Röyksopp, électro glaçante

Certains choisiront une promenade électro dans les plaines glacées du Nord en compagnie du duo Röyksopp. Grand chapeau noir et foulard masquant le visage pour l’un, bonnet de Teletubbies et lunettes de soleil pour l’autre ; les Norvégiens tiennent visiblement à leur anonymat.

Et leur musique est à leur image: froide et stylée. Une posture intello et une ambiance qui contraste avec la chaleur dégagée par le set de la Belge Charlotte de Witte quelques heures auparavant.

Une musique clinique qui fait bouger la tête en rythme mais ne pousse pas les corps à la transe escomptée.

La berceuse de Mumford &Sons

Pour calmer le jeu bestial d’Iggy Pop, d’autres avaient choisi de se diriger directement vers la scène principale où les attendaient Marcus Mumford et ses gars. Choisis pour combler l’absence de Stromae, les Anglais ont fait le job.

Marcus Mumford aura même un mot pour Stromae. ©ÉdA Mathieu Golinvaux

En douceur, ils ont emmené les festivaliers vers leur univers folk romantique et parfois tourmenté. Les tubes s’enchaînent: Little Lion Man, White Blank Page, Lover of the Light, Holland Road et encore The Cave.

Marcus Mumford, aminci et visiblement heureux d’être là, aura même un mot pour Stromae auquel il a dédié la chanson Awake my Soul. Lui qui a connu des moments de doute et une profonde dépression sait de quoi il parle…

Pas de grande surprise de la part des Anglais mais un set toujours sensible et maîtrisé ; de quoi atterrir en douceur.