Rock Werchter 2023 : coup d’envoi sans Stromae

La délicieuse Gayle a pu compter sur un public entièrement acquis à sa cause. ©ÉdA Mathieu Golinvaux

En ce jeudi 29 juin, premier jour de Rock Werchter, c’est effectivement une tonalité pop-punk qui se dégage clairement de la plaine. Avec des artistes féminines bien burnées comme le groupe Body Type ou les chanteuses américaine Gayle (à qui on doit le tube ABCDEFU) et King Princess. L’heure est au girl power et ça fait un bien fou.

Les femmes au pouvoir

Body Type jouait sur la plus petite scène de Werchter (The Slope qui a un peu changé par rapport aux dernières années pour devenir une véritable scène qui fait désormais face au plan incliné) mais le public s’est amassé en nombre pour reprendre avec les quatre Australiennes, leurs refrains rageux.

Festival Rock Werchter Premier Jour ©ÉdA Mathieu Golinvaux

Abritée des quelques gouttes de pluie, l’Américaine Gayle toute d’orange vêtue (assortie à son micro et à sa guitare) n’a pas dû faire énormément d’effort pour cueillir un public entièrement acquis à sa cause.

À coup de cœur avec les mains et de selfies avec le public, elle assène sa pop énervée et ses tubes Don’t Call me Pretty ou ABCDEFU sont repris à l’unisson. Idem quand elle choisit intelligemment de reprendre You Oughta Know d’Alanis Morissette: ça marche du tonnerre !

Plus de douceur chez les mecs

Militarie Gun a enflammé The Slope. ©ÉdA Mathieu Golinvaux

Changement de style en seconde partie de journée avec des artistes comme l’anglais Sam Fender ou le local de l’étape, Maarten Devoldere (Baltazar) qui avec son projet solo Warhaus devrait imposer sa classe naturelle à la scène The Barn (en version augmentée cette année) avant de faire place à la djette belge Charlotte De Witte.

Ils devraient servir de délicieux zakouski avant d’entrer dans le dur du sujet avec l’increvable Iggy Pop qui devrait ravir la foule avec ses tubes punk et le meilleur de son dernier album, Every Loser, qu’on avait adoré. Viendront ensuite l’électro du duo norvégien Röyksopp et la folk de Mumford & Sons, pour finir la journée dans le calme.