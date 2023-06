Découvrez les meilleurs festivals de 2023 en Belgique grâce à notre carte interactive

Pour vous aider à planifier votre été des festivals, nous avons créé cette carte interactive qui répertorie tous les festivals de musique les plus chauds du pays.

Que vous soyez fan de rock, de pop, de musique électronique ou de jazz, il y a un festival qui vous attend. De Werchter fin juin (Arctic Monkeys, Iggy Pop, Muse, Queens of the Stone Age, Stormzy, Red Hot Chili Peppers, les Black Keys...) aux Solidarités fin août (Bigflo et Oli, Louise Attaque, Tamino, Zazie, Stephan Eicher, Camille Lellouche…) en passant par Tomorrowland en juillet (Afrojack, Henri PFR, Lost Frequencies, Martin Garrix, Meduza, etc.), notre carte vous donne un aperçu complet des événements à ne pas manquer.

Alors, préparez vos t-shirts de festival et vos chaussures de danse, car l'été musical en Belgique promet d'être épique!