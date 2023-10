Invitée récemment dans l’émission "Beau geste" du journaliste Pierre Lescure (qui fut son compagnon de 1983 à 1991 et présida aussi le festival de Cannes), Catherine Deneuve a expliqué qu’elle n’aimait pas son patronyme "Deneuve" qu’elle ne trouve "p as assez rond, avec trop de E".

Elle aurait préféré rester Catherine Dorléac, mais voilà, sa sœur aînée, Françoise Dorléac était aussi comédienne. Elles jouent ensemble les célèbres "sœurs jumelles nées sous le signe des gémaux" qui rayonnent dans la légendaire comédie musicale "Les demoiselles de Rochefort" de Jacques Demy (1967).

C’est dès lors sa propre mère qui lui a suggéré de changer son nom : "Parce que pour le film, elle a dit qu’on ne peut pas dire ‘Dorléac’ et ‘Dorléac’. Mais bon, c’est vrai que j’ai pris le nom de jeune fille de ma mère, Deneuve, mais je préfère mon nom ‘Dorléac’. ", explique la comédienne.

Françoise Dorléac aurait pu faire une grande carrière d’actrice aussi mais le 26 juin 1967, âgée de 25 ans, elle décède dans un accident de la route, laissant sa sœur anéantie par cette perte.

2. Chanteuse pour Gainsbourg mais doublée pour Jacques Demy

Dans la première partie de sa carrière, Catherine Deneuve a tourné trois films musicaux devenus des classiques, signés Jacques Demy.

Tout d’abord, "Les Parapluies de Cherbourg" (1964), film entièrement chanté. Dans ce film, elle est doublée vocalement par Danielle Licari, une chanteuse quelque peu tombée dans l’oubli (elle a 86 ans aujourd’hui) même si elle a connu un certain succès dans les années 70.

Dans les "Demoiselles de Rochefor t" (1967) et "Peau d’âne" (1970), qui alterne séquences jouées et chantées, elle est doublée cette fois par Anne Germain (décédée en 2016 à l’âge de 81 ans), dont la voix parlée était plus proche de Deneuve que celle de Licari.

On entendra Anne Germain dans les versions françaises de nombreux films américains ("Les Aristochats", "Mary Poppins", "Un violon sur le toit"...). Elle a interprété également les génériques des émissions de télé française "L’Île aux enfants " (1974) et "Les Visiteurs du mercredi" (1975).

On entendra Deneuve chanter vraiment au cinéma dans "Je vous aime", film de Claude Berri où elle interprète en duo "Dieu est un fumeur de havanes" avec Serge Gainsbourg. Ce dernier lui écrira peu après un album entier baptisé "Souviens-toi de m’oublier ", sorti en 1981.

3. Elle ne s’est mariée qu’une seule fois, avec un photographe anglais

Il n’est pas l’homme le plus connu de la vie sentimentale de Catherine Deneuve, et pourtant, il est le seul qu’elle aura épousé. Il s’agit du photographe anglais David Bailey. En 1965, il épouse la star française quelques semaines seulement après leur rencontre. Les témoins ? Françoise Dorléac et...Mick Jagger.

Un mariage "coup de tête" qui aboutira à une séparation deux ans plus tard, et un divorce tardivement conclu en 1972.

Agé de 85 ans, Bailey vit et travaille toujours à Londres, connu pour ses photos de mode dynamiques dans les rues londoniennes.

4. Elle aurait eu une "love story" secrète avec...Johnny

Longtemps cachée, la "love story" que Johnny Hallyday et Catherine Deneuve ont entretenu tout au long de leur vie a été dévoilée par Gilles Lhote, le biographe officiel du chanteur.

L’actrice aurait inspiré "Lady Lucille", une chanson du rockeur. "C’était le secret le plus caché du show-business! Ils jouaient beaucoup avec ça, avec ces histoires d’amour-amitié dont beaucoup se demandaient ce qu’elle recouvrait exactement", raconte Gilles Lhote.

5. Elle a deux enfants, Christian Vadim et Chiara Mastroianni

Catherine Deneuve a été en couple en 1961 et 1963 avec Roger Vadim, qui fut marié auparavant durant cinq ans avec Brigitte Bardot dont il fit une star avec le sulfureux "Et Dieu...créa la femme" (comme le relate longuement la récente série télé "Bardot").

Il rencontre Deneuve sur le tournage des "Parisiennes", film à sketches de Marc Allégret (avec aussi Johnny qui y chante devant elle "Retiens la nuit"), alors que l’actrice a 17 ans (et lui 33). Ils ne se marieront pas, mais l’actrice donnera naissance à leur fils, le futur comédien Christian Vadim, quelques mois avant leur séparation.

À l’automne 1970, Catherine Deneuve fait la rencontre de Marcello Mastroianni (décédé en 1996) lors d’un dîner organisé chez Roman Polanski (avec qui elle a tourné "Répulsion" en 1965). De cette relation de quatre ans, naîtra leur fille Chiara Mastroianni (actrice et ex-compagne de Benjamin Biolay), avant que le couple ne se sépare. En effet, le comédien italien était déjà marié et ne voudra jamais divorcer de son épouse.

Catherine est cinq fois grand-mère de ses deux enfants.

6 Elle a joué une vampire aux côtés de...David Bowie

Si sa carrière est assez éclectique (comédies, drames, films musicaux...), si elle a joué avec les plus grands réalisateurs étrangers (Marco Ferreri, Luis Bunuel, Lars Von Trier...), sa filmographie contient assez peu de bizarreries.

Signalons donc, en 1983, ce rôle de vampire, femme à la beauté resplendissante mais âgée de...3000 ans et censée être l’épouse de... David Bowie dans un thriller érotico-terrifiant de Tony Scott (frère de Ridley), "les Prédateurs" ("The Hunger") sorti en 1983. Il y a aussi au menu Susan Sarandon (future héroïne de "Thelma & Louise") avec qui Deneuve une scène d’amour saphique.

Ce ne fut pas grand un succès à l’époque. Mais avec un casting contenant autant d’acteurs mythiques, au fil des années, le film a obtenu le statut de "culte".

7. Sa sœur Sylvie a été sa secrétaire pendant 38 ans

Les sœurs Dorléac, c’est aussi Sylvie, née en 1946. Elle ne tournera que dans trois films dont "Les Collégiennes" d’André Hunebelle, sorti en 1957 et qui est le premier film également de Catherine. Toutes deux jouent des seconds rôles.

Dans la vidéo, c’est bien Sylvie Dorleac (et non Catherine Deneuve comme indiqué de façon erronée) qui entre dans la classe.

Comme sa sœur, elle jouera aussi dans "Les Petits Chats" de Jacques R. Villa, un curieux film mettant en scène de jeunes criminelles mais qui ne sortira qu’aux États-Unis et en 1962, ayant été censuré en France.

Elle sera par la suite la secrétaire de sa sœur Catherine pendant... 38 ans.

8. Sa mère, Renée Simonot, est morte à l’âge de 110 ans

Si elle a la longévité de sa maman, Catherine Deneuve n’en a pas fini avec le métier d’actrice. Sa mère, en effet, Renée Simonot (née Renée Deneuve), est décédée en 2021 à l’âge de...110 ans, née le 10 septembre 1911 au Havre!

Une force de la nature qui, à partir de 2014, a été la doyenne des acteurs et actrices du monde entier.

Elle a principalement travaillé au théâtre et dans le domaine du doublage, notamment comme voix française d’Olivia de Havilland, de Judy Garland, ou encore de Winona Ryder dans "Edward aux mains d’argent".

Avec le comédien Maurice Dorléac, elle eut donc quatre filles: Françoise Dorléac, Sylvie Dorléac et Catherine Dorléac, dite Deneuve. Avec Aimé Clariond, elle avait eu au préalable une première fille, la comédienne Danielle Clariond (86 ans aujourd’hui).

9. Elle n’a joué que dans trois films belges

"La Partie d’échecs", un film belge du Hutois Yves Hanchar avec Deneuve, Pierre Richard et Denis Lavant (à droite). ©

Si elle a joué dans des dizaines de films et durant six décennies complètes, Catherine Deneuve n’est toutefois apparue que dans trois films belges.

- En 1994, elle est la marquise de...Theux dans "La Partie d’échecs" du Hutois d’origine Yves Hanchar, un film en costume mettant en scène un surdoué des échecs joué par Denis Lavant. Pierre Richard est aussi à l’affiche.

- En 2013, elle tombe amoureuse d’un gorille dans "Le Tout nouveau testament", de Jaco Van Dormael dans lequel Benoît Poelvoorde joue le rôle de Dieu.

- Et en 2023, elle joue...son propre rôle dans "Habib, la grande aventure" du Namurois Benoît Mariage où un jeune comédien de Molenbeek décroche un rôle de gigolo dans un film "avec Catherine Deneuve".

10. Deux césars de la meilleure actrice mais...13 nominations

Elle aura obtenu dans sa carrière deux césars (la cérémonie n’existe que depuis 1976) : pour "Le dernier métro" de François Truffaut en 1981, et pour "Indochine", de Regis Wagnier (en 1993, rôle qui lui vaudra aussi son unique nomination aux oscars).

A bonne distance des 5 césars obtenus par Isabelle Adjani mais à égalité avec Sabine Azéma, Nathalie Baye, Isabelle Huppert, Romy Schneider et...Yolande Moreau.

Par contre, elle aura été nominée (en déduisant ses deux victoires) pas moins de 11 fois, ce qui la place juste derrière Isabelle Huppert (12).

Ses nominations comme "meilleure actrice" : "Le Sauvage" (1976), "Hôtel des Amériques" (1982), "Agent trouble (1988),"Drôle d’endroit pour une rencontre (1989), "Ma saison préférée" (1994), "Les Voleurs" (1997), "Place Vendôme" (1999), "Elle s’en va" (2014), "Dans la cour" (2015), "La tête haute" (2016).

Elle a aussi été nominée "meilleur second rôle" pour "Palais royal ! " de Valérie Lemercier en 2006, a reçu une "palme d’honneur" à Cannes en 2005 et un "Lion d’or" au Festival de Venise en 2022.