Olivier Nakache en immersion chez les activistes d’Extinction Rebellion: "À un moment donné, je pense qu’il y a une conscience collective qui se met en marche et on y croit"

Olivier Nakache, comment en vient-on à relier le surendettement et les militants écologistes ?

Quand on a démarré nos enquêtes on s’est intéressés aux "plus", les surconsommateurs, ces gens dans une spirale du surendettement. Au cours de l’enquête on s’est dit qu’on allait aussi voir les "moins", ceux qui veulent vivre mieux avec moins, les décroissants, les minimalistes. On a vu qu’il y avait une zone de frottement entre les deux, un jour, lors d’un Black Friday. On s’est dit: "Qui sont ceux qui veulent rentrer dans le magasin ? Qui sont ceux qui bloquent ?".

Justement, qui sont-ils ?

D’un côté, ce sont des gens qui se sont fait aspirer. Pourquoi on surconsomme ? Pour faire plaisir à sa femme, à ses enfants, pour être comme le voisin. C’est très humain, mais c’est une spirale qui tire sous la ligne de flottaison et qui ramène vers une précarité. Et de l’autre côté, ce sont des jeunes qui ont un combat et une urgence et qui veulent interpeller les pouvoirs publics et les gens par des méthodes non violentes, mais très impactantes de mise en scène. Comme nous, on fait de la mise en scène, on a voulu aller à leur rencontre.

Ces militants renvoient souvent une image sérieuse. Mais on imagine qu’ils ont aussi de l’autodérision puisqu’ils ont participé au film.

C’est vrai qu’ils ne sont pas là pour rigoler, c’est vraiment sérieux. Ils connaissent tous les dossiers, ils sont très au fait. C’est pour ça que les politiques rechignent à les rencontrer parce qu’ils relèvent toutes les contradictions, toutes les erreurs, tous les paradoxes. Mais ils sont conscients de ce qu’ils représentent. C’est un groupe et comme dans tout groupe ils se charrient beaucoup entre eux et ils ont de l’humour. Heureusement d’ailleurs, on compte là-dessus ! On s’est beaucoup amusés avec eux et c’était très intéressant parce qu’on a parlé de plein de choses, ça nous a donné un éclairage qu’on n’a pas forcément sur notre société. On s’est rendu compte que c’est la communication, les discussions qui font avancer les choses. Ça a été très enrichissant.

Vous êtes plutôt optimiste alors ?

À un moment donné, je pense qu’il y a une conscience collective qui se met en marche et on y croit. On n’a plus le choix. Après, comment le mettre en place, ça, je n’en sais rien. Il y a des gens qui trouvent des solutions dans tous les secteurs. J’ai espoir.

Mais malgré tout, on continue de surconsommer.

Ça fait partie de tous les paradoxes. On est comme nos personnages, à la fois les militants parce que nous aussi, de film en film, on a une forme d’engagement. Et de l’autre côté, c’est nous aussi les consommateurs. Je sais que je suis tenté quand je vois une promo. Mais le film m’a fait réfléchir.

Comédie d’Éric Toledano et Olivier Nakache. Avec Pio Marmaï et Joanathan Cohen.