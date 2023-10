Ce que ça raconte

À force d’acheter compulsivement tout ce qui passe à portée de leur carte de crédit, Albert et Bruno sont tombés dans le surendettement. Les deux gaillards se rencontrent à un atelier de gestion budgétaire et finissent la soirée à une réunion de militants écologistes, attirés par les chips et la bière gratuites. Au départ peu concernés par les discours alarmistes de Cactus et sa bande, ils acceptent pourtant de revenir. Mais pour des raisons légèrement différentes que la lutte contre le consumérisme.

Ce qu’on en pense

Un nouveau film du duo Toledano-Nakache (Intouchables), ça a toujours le parfum d’un bonbon pétillant. Celui-ci ne déroge pas à la règle. Les deux réalisateurs croquent avec légèreté notre société, en mettant en scène ces deux affreux qu’on aime malgré leurs mauvais coups. En les opposant à leurs contraires, ces jeunes éco-anxieux, ils questionnent nos comportements paradoxaux, nos failles et notre mauvaise foi. C’est souvent drôle et ça pousse à la réflexion, malgré quelques failles dans le scénario.

La scène qui touche

L’ouverture du film, ce Black Friday orchestré comme un ballet. Aussi risible qu’interpellant.