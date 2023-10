Ce que ça raconte

Nina est une petite fille qui aime s’endormir en écoutant les histoires de son père. C’est d’ailleurs devenu un rituel : chaque soir, il lui narre les aventures d’un hérisson qui découvre le monde.

Mais un soir, trop préoccupé par son travail, son père n’a pas la force de lui raconter la suite. Nina décide alors de prendre les choses en main, avec l’aide de son ami Mehdi, pour trouver une solution rapidement…

Ce qu’on en pense

Après Une vie de chat en 2010 et Phantom Boy en 2015, le duo de réalisateurs formé par Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol revient avec un film d’animation aux airs de thriller pour enfants.

En abordant les injustices de la société à travers les yeux d’une petite fille, mais en racontant également la fin de l’enfance, Nina et le secret du Hérisson permet aux plus jeunes d’entre nous de rêver tout en évoquant des thèmes importants et pertinents.

Peut-être parfois trop répétitive dans sa narration, cette jolie histoire n’est toutefois pas dénuée de charme, notamment grâce à son animation vive et colorée, en plus de sa jeune protagoniste assez attachante et intrépide à souhait.

Une belle aventure pleine d’ambition qui est à découvrir en famille, bien évidemment.