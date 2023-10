Ce que ça raconte

Quand le père de Jade meurt dans des circonstances inexplicables, elle décide de demander de l’aide à Gabriel Laurens, son oncle et frère jumeau de son père, devenu détective privé qui s’occupe principalement d’affaires conjugales.

Mais alors que l’enquête suit son cours, Gabriel est confronté à son passé et des secrets de famille ressurgissent, les plongeant, lui et sa nièce, dans une étrange investigation…

Ce qu’on en pense

Avec L’autre Laurens, son troisième long-métrage, le réalisateur belge Claude Schmitz nous livre un polar sur fond d’enquête familiale dans une ambiance pour le moins singulière.

Mais si le cinéaste manie sa mise en scène avec une certaine agilité et avec une maturité évidente, il ne parvient pas toujours à embarquer le spectateur avec lui, du moins, pas sur la longueur.

Avec une durée de presque deux heures, son film s’égare parfois dans un imbroglio peu inspiré dans lequel on ne se sent pas forcément invité. On peut néanmoins compter sur un duo d’interprète infaillible pour mener l’enquête : Olivier Rabourdin (Boîte noire, Le sixième enfant), fascinant en détective privé quelque peu insolite, et la jeune Louise Leroy, vraie révélation de ce film qui signe ici son premier rôle au cinéma.