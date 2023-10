Drame historique de Martin Scorsese. Avec Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone et Robert De Niro. Durée : 3 h 26.

Ce que ça raconte

L’enquête du FBI sur une série de meurtres perpétrés au sein de la tribu amérindienne des Osages au début des années 20.

Ce qu’on en pense

Le génie Martin Scorsese revient avec un film d’une puissance inouïe et maîtrisé en tout point. À voir absolument sur grand écran.

2. Une année difficile











Comédie d’Olivier Nakache et Éric Toledano. Avec Pio Marmaï, Jonathan Cohen et Noémie Merlant. Durée : 1 h 58.

Ce que ça raconte

Deux types endettés jusqu’au cou se retrouvent par opportunisme dans une association de militants écologistes.

Ce qu’on en pense

Un agréable cru Toledano-Nakache qui saisit plutôt bien les paradoxes actuels de notre société de consommation.

3. L’autre Laurens











Thriller de Claude Schmitz. Avec Olivier Rabourdin, Louise Leroy et Kate Moran. Durée : 1 h 57.

Ce que ça raconte

Une jeune fille demande de l’aide à son oncle pour enquêter sur la mort de son père.

Ce qu’on en pense

Un long-métrage qui réussit à fasciner un tantinet malgré plusieurs fausses notes et son récit un peu confus.

4. Nina et le secret du hérisson











Film d’animation de Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol. Avec les voix françaises d’Audrey Tautou, Guillaume Canet et Loan Lonchamp. Durée : 1 h 17.

Ce que ça raconte

Nina est une petite fille qui aime s’endormir en écoutant les histoires de son père : chaque soir, il lui narre les aventures d’un hérisson qui découvre le monde…

Ce qu’on en pense

Une belle aventure pleine d’ambition qui aborde les injustices de la société à travers les yeux d’une enfant. À découvrir en famille.

5. Les Tourouges et les Toubleus











Film d’animation familial de Samantha Cutler&Daniel Snaddon. Durée : 0 h 37.

Ce que ça raconte

Trois courts-métrages d’animation avec, en vedettes “américaines”, Édouard et Jeanette. Deux êtres étranges, l’un rouge l’autre bleu, vivant sur la même planète et qui – ça arrive – tombent amoureux. Sauf que chez ces gens-là, monsieur, en principe, on ne se mélange pas. En principe, on a dit.

Ce qu’on en pense

C’est déjà la dixième fois (!) que les studios britanniques Magic Light Pictures adaptent, au format animé, des œuvres du duo Julia Donaldson – Axel Scheffler. Avec, toujours, une esthétique qui va au plus simple et au plus charmant pour dispenser de jolies petites leçons de vie, ici façon Roméo et Juliette. Moins d’une heure en forme de parenthèse bien agréable.

6. NYAD

Biopic sportif et dramatique. Avec Elizabeth Chai Vasarhelyi&Jimmy Chin. Durée : 2 h 00.

Ce que ça raconte

L’histoire vraie de la nageuse américaine, Diana Nyad, qui, à 64 ans, aidée par sa meilleure amie et un équipage de 35 supporters dévoués, a défié les probabilités pour devenir la première personne à accomplir le voyage de 161 km de Cuba à la Floride, à travers des méduses venimeuses et des eaux infestées de requins.

Ce qu’on en pense

Rien, on a loupé lamentablement la vision organisée par Netflix. Et on est trop désolé. On se flagellera ce soir, promis.

7. Trolls 3

Film d’animation de Tim Heitz&Walt Dohrn. Durée : 1 h 31.

Ce que ça raconte

Poppy et Branch sont officiellement ensemble. Et se mettent à la musique.

Ce qu’on en pense

On ne l’a pas vu non plus. Mais ça se regarde tout seul, ces choses-là…