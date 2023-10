Killers of the Flower Moon (2023) ©Paramount

Quatre ans après The Irishman, son dernier film en date, Martin Scorsese – qui va bientôt souffler ses 81 bougies –, prouve une nouvelle fois qu’il n’a rien perdu de sa superbe en nous livrant une fresque mémorable et maîtrisée en tout point.

Revenant sur une terrible histoire vraie, celle des meurtres de la tribu Osage en Oklahoma au début des années vingt, Killers of the Flower Moon marque également les retrouvailles entre le réalisateur et ses acteurs fétiches, Leonardo DiCaprio et l’inusable Robert De Niro, tous les deux remarquables.

Pour mieux comprendre cette œuvre de Scorcese, une remise en contexte historique est nécessaire. C’est donc au XIXe siècle, après avoir quitté leurs terres d’origine et forcé par le gouvernement américain, que le peuple Osage s’est installé dans l’ouest de l’Oklahoma.

Leçon d’Histoire

Après la découverte de pétrole sur leur territoire, les Osages sont devenus extrêmement riches et leurs terres très vite convoitées. Dès lors, une pratique raciste est installée par le gouvernement : ce sont les Blancs qui s’occuperont de la fortune des Osages pour récupérer tout profit. Mais au début des années 20, plusieurs Osages sont assassinés par des usurpateurs afin de saisir leur fortune. Le FBI est donc appelé en 1925 par le peuple Osage pour enquêter sur ces meurtres.

Bien que complexe et dense, cette tragique histoire vraie dénonce le racisme et les crimes de l’époque dans une expérience cinématographique qui se rapproche du western. Scorsese, qui avait toujours rêvé d’en réaliser un, parvient tout au long des trois heures et vingt-six minutes de son film (oui, c’est quand même long, il faut le dire aussi) à maîtriser méticuleusement son récit pour nous offrir une fresque historique d’une puissance inouïe, s’inscrivant assurément dans le haut du panier de sa filmographie. Et ce n’est pas rien.

Un grand film

Avec un budget faramineux de 200 millions de dollars permettant une créativité débordante et sans limites, Killers of the Flower Moon signe donc le retour en grande forme du cinéaste.

Un conseil, toutefois : courez le découvrir sur grand écran, car si le film produit par Apple Studios débarquera prochainement en ligne, il s’offre tout de même une sortie en salles, contrairement à The Irishman, inédit au cinéma dans plusieurs pays au profit de la plateforme Netflix.