Le consentement (2023) ©PAN-Distribution

Début 2020. Vanessa Springora, éditrice parisienne bien connue des milieux littéraires, publie Le consentement. Un ouvrage coup de poing dans lequel elle confie de quelle façon l’écrivain Gabriel Matzneff a abusé d’elle lorsqu’elle n’était âgée que de 13 ans. Et la concrétisation d’un travail cathartique entrepris en 2013, après que Matzneff, pourtant connu pour des penchants pédophiles consignés dans plusieurs de ses écrits, avait reçu le Prix Renaudot.

Trois ans plus tard, ce récit connaît un prolongement au cinéma avec la sortie, mercredi dernier, d’un film réalisé par une autre Vanessa, Filho (notre critique ICI), et dans lequel le rôle de Vanessa Springora est tenu par une petite “nouvelle”, au nom pourtant bien connu du monde artistique (voir ci-contre), Kim Higelin.

Une composition pour laquelle l’actrice, âgée de 21 ans au moment du tournage, a dû se préparer : “J’ai travaillé sur la démarche et sur la voix, mais je devais aussi me reconnecter à l’adolescente que j’avais été, à cette période l’enfance où on a besoin de comprendre le monde autour de nous, et d’en faire partie.”

guillement Ce consentement n’était pas éclairé. Mais comment une fille de 13 ans peut-elle comprendre la différence entre amour et sexualité ?

Glaçante, la mise en scène de Vanessa Filho démontre à quel point Matzneff maîtrisait les mécanismes qui lui permettaient d’affirmer son emprise sur ses victimes : “Il les connaissait par cœur, analyse la jeune femme, encore émue par cette performance exigeante. Il savait comment valoriser une enfant à l’endroit où elle en avait besoin pour qu’elle puisse se sentir femme à ses yeux. Vanessa était une jeune fille qui désirait devenir grande, qui se sentait plus ou moins invisible, pas très jolie, qui avait l’impression de passer inaperçue constamment. Et tout à coup, quelqu’un pose les yeux sur elle, et pas n’importe qui : un écrivain qu’elle admire. Il la regarde, lui dit qu’elle est femme, et l’emprise est là, tout de suite.”

Kim Higelin est, à 23 ans seulement, d'une maturité étonnante ©Tanguy Rothschild

La suite n’est qu’une longue descente aux enfers, faite de relations sexuelles imposées et incessantes, auxquelles la jeune fille répond par un consentement qui n’en est pas un, comme l’explique une Kim Higelin impressionnante de maturité, malgré ses 23 ans : “C’était un consentement qui n’était pas éclairé. Comment une jeune fille de 13 ans peut-elle comprendre la différence entre amour et sexualité ? Comment ne pas confondre les deux ? Comment se rendre compte que ce qui lui arrive n’est pas normal quand son prédateur ne se cache pas ?”

guillement Matzneff était invité sur les plateaux pour valider ses écrits, confirmer à ses lecteurs fascinés que tout était vrai

Un prédateur qui, en effet, continue d’être invité sur les plateaux de télé, sur lesquels il déclame sans pudeur sa pédocriminalité, chez Bernard Pivot par exemple : “Il y exerçait une sorte de fascination malsaine, poursuit Kim Higelin. Comme s’il n’était invité que pour valider ses écrits, confirmer à ses lecteurs que tout ce qu’il avait consigné dans ses journaux était authentique. Alors, certes, c’était une époque (NDLR : les années 80) très permissive pour ce genre d’actes et de relations, mais n’oublions pas que Matzneff a encore reçu le Renaudot en 2013.”

Le consentement (2023) ©PAN-Distribution

Très impliquée, la comédienne, qui tournera bientôt – magie du cinéma – dans le nouveau film de… Franck Dubosc, souhaite que ce film fasse œuvre utile : “Je pense qu’il serait impossible, aujourd’hui, d’encore entendre un homme – ou une femme d’ailleurs – clamer sa pédocriminalité à la télévision. Mais ça ne veut pas dire que dans l’ombre, les choses vont mieux. Alors, au-delà de ses qualités cinématographiques, j’ai la sensation que ce film peut être une œuvre de prévention, qui peut permettre aux victimes de s’identifier, de comprendre qu’elles se trouvent éventuellement dans une situation d’emprise similaire et de pouvoir s’en défaire ; et aux autres de se rendre compte des phénomènes d’emprise afin de parvenir à les désamorcer en amont.”

“Jacques, Izïa, et Arthur ? Je ne les connais pas vraiment”

Bon sang ne saurait mentir ? Pas vraiment en ce qui concerne Kim Higelin, qui ne connaît pas vraiment les membres les plus connus de son illustre famille, qu’il s’agisse de son grand-père Jacques, de son oncle Arthur H ou de sa tante Izïa : “La famille à laquelle vous faites référence, explique-t-elle sans gêne, j’ai dû la voir 5 ou 10 fois maximum dans ma vie. Donc, j’ai plus le patronyme que l’héritage artistique. J’aurais pu choisir le nom de ma mère, mais mon agent m’a dit que ce serait encore pire, que tout le monde me demanderait pourquoi j’en avais changé (elle rit).” Il ne lui a, en tout cas, octroyé aucun passe-droit, promet celle qui a été révélée par la série Plan B : “J’ai la carrière de n’importe quelle autre jeune actrice : parfois, je travaille beaucoup, parfois moins, et alors je passe des castings.”