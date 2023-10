Conflit armé en Palestine : une star de Netflix rejoint l'armée et participe à une mission de sauvetage dans le sud d’Israël

À proximité immédiate de la bande de Gaza, où le conflit israélo-palestinien s’est enflammé depuis les récents raids meurtriers du Hamas, l’acteur s’est donc filmé, au pied d’un mur, en train de se protéger des roquettes palestiniennes qui illuminent le ciel.

“Je suis descendu dans le sud pour rejoindre des centaines de courageux frères d’armes volontaires qui ont travaillé sans relâche pour aider la population israélienne”, précise Lior Raz, ancien commando de Tsahal, en commentaire de sa vidéo. Et l’acteur – qui jouera prochainement dans “Gladiator 2” – de préciser : “Nous avons été envoyés dans la ville bombardée de Sdérot pour extraire deux familles. N’ayez pas peur !"

Vétéran d’une unité de combat d’élite israélienne, Lior Raz a répondu dès le premier week-end des affrontements à l’appel lancé aux réservistes et volontaires par son gouvernement.

Accompagné par le président de l’Institut israélien pour la démocratie, Yohann Plesner, et le co-créateur de “Fauda”, Avi Isacharoff, dans la mission de sauvetage organisée à Sdérot, le comédien avait déjà donné le ton dans une story postée sur Instagram. “Rappelez-vous qui a commencé le massacre”, avait-il lancé. “Le Hamas est une organisation qui veut détruire les Juifs et ne veut parler de paix sous aucune condition. Lorsque la guerre débutera, et nous vous promettons que nous, Israéliens, la ferons et que Gaza en subira les pertes, rappelez-vous que nous entrons dans cette guerre le cœur lourd, sans désir de tuer des innocents et sans choix face à ceux qui s’opposent à nous.

Lior Raz n’est pas le seul visage du cinéma israélien à défendre la position d’Israël. Gal Gadot, la “Super Woman” de Marvel, a notamment manifesté son soutien total à l’action israélienne.