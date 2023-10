"Toni en famlille" (2023) ©Canal + France

Toni (Camille Cottin), une ancienne chanteuse à succès, élève désormais seule ses cinq enfants qui occupent tout son temps. Mais quand ses deux aînés s’apprêtent à rentrer à l’université, elle se demande si elle ne commencerait pas à penser un peu plus à elle.

En racontant cette histoire familiale du point de vue de la mère mais également à travers de celui des enfants, le réalisateur français Nathan Ambrosioni, – âgé de 24 ans seulement -, désire aborder l’adolescence, un moment de la vie où l’on remet tout en question, mais également redéfinir le statut de mère célibataire. Et on peut dire qu’il y parvient brillamment.

Un regard pertinent

Si le film ne renouvelle pas tout à fait les bases de la comédie mettant en scène de jeunes interprètes, il parvient néanmoins à ajouter un regard pertinent sur l’adolescence. Les enfants de Toni, filles et garçons, avec leur personnalité différente et bien définie, reflètent en effet une jeunesse éclatante.

Évitant tout cliché, le réalisateur réussit aussi, avec ces jeunes personnages, à illustrer parfaitement cette période délicate et capitale de la vie. Son jeune âge y est probablement pour quelque chose.

En plus des jeunes protagonistes, la mère jouée par Camille Cottin (qui signe ici un de ses meilleurs rôles), tantôt juste, tantôt rude avec sa progéniture, démontre aussi bien les déboires que les joies d’être mère célibataire. Et grâce à un récit intelligent, extrêmement généreux et souvent drôle, le spectateur n’est jamais emmené dans le pathos ou la caricature.

Une belle preuve de maturité de la part du cinéaste, qui arrive finalement, avec son Toni en famille, à offrir une comédie dramatique rafraîchissante, bien au-dessus du paysage cinématographique français actuel. Ça serait évidemment bête de s’en priver.