Ce que ça raconte

La vie n’a pas toujours été tendre avec Marie-Line, abandonnée par sa mère et sa sœur aînée, et demeurée seule avec son père infirme. Plutôt douée à l’école, elle a été obligée de se rabattre vers de petits boulots alimentaires, et même si elle s’accommode de son statut de serveuse, elle sent bien, en côtoyant les amis méprisants de son nouvel amoureux, qu’elle a raté quelques étapes vers l’épanouissement. Sa rencontre insolite avec un juge va changer sa vie. Ou pas.

Ce qu’on en pense

On adore Jean-Pierre Améris : gentil, prévenant, pour tout dire charmant, il est bourré de cette humanité pudique qui a fait de ses Émotifs anonymes l’une des pépites du cinéma français. Las, il tend, depuis lors, à confondre bonnes intentions et bonnes histoires : le destin de sa Marie-Line est ainsi cousu de fil blanc, au moins autant que l’évolution de sa relation avec un juge que Michel Blanc peine à rendre antipathique.

En résulte une (on y revient) gentille petite comédie de province (ça se passe au Havre), qui vient mollement interroger le déterminisme social de notre époque (quand on veut, on ne peut pas toujours). Et emmenée par un duo d’acteurs sympathique, à commencer par une Louane dont on comprend, en dépit de la belle énergie qu’elle déploie ici, pourquoi elle privilégie fort justement sa carrière de chanteuse.