Souvenez-vous, c’était il y a presque dix ans : La famille Bélier (notre critique ICI), la comédie au succès météorite d’Éric Lartigau, propulsait le visage poupin de Louane – sacrée césar du meilleur espoir féminin quelques mois plus tard – sur le devant de la scène. Une petite décennie plus tard, la filmographie de la jeune femme, désormais 26 ans, ne renseigne pourtant toujours que quatre malheureuses lignes, dont sa participation à Marie-Line et son juge, le nouveau film de Jean-Pierre Améris (Les émotifs anonymes), en salles ce mercredi. Le rôle d’une fille un peu paumée, entre un père infirme et un boulot alimentaire, qui remet sa vie en question lorsque sa route croise celle d’un juge joué par Michel Blanc (décidément de tous les combats après sa participation aux Petites victoires de Mélanie Auffret en février dernier). De passage à Bruxelles, elle a accepté de nous en parler. De ça et de sa vie, “si particulière”.

Louane, ça fait quoi, d’avoir déjà dix ans de carrière ?

(Elle rit) Hier, j’ai croisé une fille de 18 ans qui m’a montré une photo de nous quand elle en avait 8. Et je peux vous dire que ça fait mal… Merci pour ça !

Êtes-vous d’accord si on a l’impression que Marie-Line, si énergique, si volontaire, est un personnage qui vous ressemble beaucoup ?

C’est marrant, parce que je l’ai choisi précisément… parce que je le trouvais très différent de moi. J’ai dû me tromper (elle rit). Pourtant, il y a beaucoup de choses que j’admire chez elle, et que j’aimerais posséder aussi : sa légèreté, sa confiance en elle…

Louane n’aurait donc pas confiance en elle ?

Non, pas dans la “vraie vie”. Je peux le chanter, le jouer, mais je doute toujours beaucoup de moi-même.

C’est pour ça qu’on vous voit si peu au cinéma ?

Non, Plutôt parce que je suis hyper difficile. Et que, bien sûr, la musique, qui primera toujours, me prend énormément de temps.

guillement Quand on veut, on peut? C'est facile à dire quand on est bien né

Marie-Line galère au quotidien avant de saisir une main tendue : la chance, ça se provoque ou c’est une vue de l’esprit ?

Disons qu’elle parvient à réunir trois ingrédients capitaux à un moment donné de sa vie : un peu de chance, le goût du travail et une bonne rencontre. C’est, en général, la clé des choses. J’ai connu, moi-même, cette chance-là.

Donc, quand on veut, on ne peut pas forcément ?

C’est un peu facile à dire quand on est bien né, ce qui n’est pas le cas de tout le monde. Et je peux le dire d’autant plus facilement que j’ai moi-même changé de classe sociale grâce à mon métier, alors que je faisais déjà partie, à la base, des privilégiés. En tout cas de ceux qui ne manquaient de rien. Donc, non, quand on veut, on ne peut pas forcément. Par contre, c’est une phrase à laquelle il est utile de s’accrocher, car elle est, comme le film de Jean-Pierre, porteuse d’espoir.

Avez-vous l’impression de parfois servir de modèle ?

Ça arrive que je sois prise en modèle, forcément, et ce n’est pas facile, parce qu’on réfléchit souvent à la façon dont on va se comporter. Après, j’ai eu de la chance d’avoir été élevée avec des valeurs de bon sens. Mais non, je ne suis pas un modèle. Ou alors je suis un modèle de meuf humaine, normale, parce que parfois je me plante, qu’il m’arrive aussi de “faire de la merde”, parce que c’est ça la vie, loin d’être parfait. Ce sont des choses que j’essaie par exemple de montrer sur mes réseaux sociaux. Mais ça n’est pas simple, parce qu’on a toujours peur de décevoir, et que je ne voudrais pas qu’une petite fille qui me trouve “trop cool”’ un jour se dise le lendemain que finalement je “crains”. Ce n’est pas une pression qui me réveille la nuit, mais c’est une responsabilité tout de même.

guillement J’ai grandi dans des valeurs saines, qui ne bougeront pas je crois. Mais ça serait du foutage de gueule de dire que je suis vraiment ''avec les gens''

C’est parce que vous avez, je vous cite, “changé de classe sociale”, que vous ne voulez pas paraître “au-dessus” des gens : vous voulez rester avec eux, dans la “vraie” vie ?

C’est compliqué de dire que je suis “avec les gens” alors que je suis à ce point privilégiée. Je n’y pense pas trop, honnêtement : encore une fois, j’ai reçu une bonne éducation, j’ai grandi dans des valeurs saines, qui ne bougeront pas je crois. Mais ça serait du foutage de gueule de dire que je suis vraiment “avec les gens”. J’ai une vie tellement particulière que ça n’est pas vrai. Disons que j’essaie de l’être le plus possible, mais ça n’est pas entièrement la réalité non plus.

Votre métier continue de fasciner : chanteuse, actrice, ça fait rêver ?

Oui, et même pour moi, tous les jours, ça reste quelque chose d’irréel. Plus encore quand, comme moi et mon mec, vous changez de classe sociale et que vous devez élever un enfant qui ne connaîtra jamais autre chose que ce monde-là en ayant le besoin fondamental de lui inculquer les valeurs qui vous ont forgés. Mais bon, si c’est ça le plus gros problème de ma vie, vraiment, tout va bien (elle rit) !

“Je n’ai jamais vu ‘‘Les Bronzés’’ !”

Marie-Line et son juge, c’est la rencontre, inédite, entre deux générations d’acteur : d’un côté Michel Blanc, ex du Splendid, désormais 71 ans ; et de l’autre Louane, 26 ans… et quelques films à rattraper : “On s’est super bien entendu avec Michel, mais je vais vous avouer un truc assez honteux : je n’ai… jamais vu Les Bronzés. En fait, ça fait un peu la fille qui se la pète, mais le seul film que j’avais vu de lui, c’était Tenue de soirée. J’ai pourtant une piètre culture cinéma, mais il se fait que ma meilleure amie est, elle, particulièrement cinéphile et me l’a montré. Après, je tiens à signaler que Michel Blanc n’avait jamais vu La famille Bélier, lui (elle rit) !” Un partout, balle au centre ?