Ce que ça raconte

Brillante avocate, Anne est mariée à Pierre, un homme d’affaires occupé, avec qui elle a adopté deux petites filles et vit dans une maison de campagne opulente. Théo, fils de Pierre issu de son premier mariage, s’installe chez eux après s’être fait virer de son lycée. L’indifférence mutuelle qu’Anne et Théo se portent au départ va glisser vers la séduction… puis, bravant le tabou de l’interdit, vers la passion.

Ce qu’on en pense

On devine ce qui a plu à Catherine Breillat (Anatomie de l’enfer), connue pour son cinéma transgressif et (s) explicite, dans le film danois Queen of Hearts dont elle signe ici le remake. Portrait d’une femme monstrueusement humaine qui cède au vertige pour conjurer la peur du vide, L’été dernier est porté par une Léa Drucker impériale en blonde hitchcockienne fatale.

Les scènes de sexe comme d’habitude sont nombreuses et longues ; mais loin d’être sulfureux ou romantique sur ce qui reste un abus sexuel sur mineur, le film confronte ses personnages à leurs actes autant qu’à leurs émotions.

Le résultat est implacable et puissant, sur le fil entre passion et transgression.