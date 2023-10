Ce que ça raconte

Vanessa a 13 ans lorsqu’elle rencontre Gabriel Matzneff, un écrivain parisien renommé. Lui a la cinquantaine. Il lui écrit des mots doux, la séduit. Vanessa n’a que faire de la différence d’âge : elle est convaincue (par lui) d’être spéciale et balaie les inquiétudes de sa mère.

Ce qu’on en pense

Une “romance” d’un glauque infini. Jean-Paul Rouve, mielleux à souhait, est à vomir. Mais c’est le but recherché de cette adaptation du roman autobiographique de Vanessa Springora. Piégée par cet écrivain à l’adolescence (et ici incarnée par l’incroyable Kim Higelin), elle illustre comment le milieu intellectuel des années 80 cautionnait ces actes de pédophilie au nom de l’Art (oui, avec un grand A). Car Matzneff décrivait ses relations avec des ados, voire des enfants dans ses livres sans que personne n’y trouve rien à redire… voire en suscitant la fascination presque admirative. Atroce. Le consentement nous décrit donc l’emprise de ce manipulateur sur sa victime sans édulcorer. On subit (comme elle) les relations sexuelles et grandes déclarations, avec toutefois une pudeur et une distance nécessaires. On comprend ainsi la mécanique mise en place par ces prédateurs. Ça secoue, donc. Dommage pour la fin, un peu expédiée.