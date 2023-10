Banel et Adama [CRITIQUE CINÉMA] – L’amour envers et contre tout

Ce que ça raconte

Dans un village reculé du nord du Sénégal, Banel, 18 ans, et Adama, 19 ans, sont amoureux. Le couple ne veut pas d’enfant, et aspire à avoir sa propre maison. Leur projet entre conflit avec la communauté quand Adama refuse de succéder à son père comme chef. Tandis que la sécheresse s’abat sur le village, l’harmonie entre Banel et Adama est mise à mal par les traditions ancestrales…

Ce qu’on en pense

On pense à Roméo et Juliette face à cette tragédie amoureuse signée par une jeune réalisatrice sénégalaise. Premier long-métrage sénégalais à concourir pour la Palme d’or, si Banel et Adama est classique dans son récit, il se distingue par la modernité de ses héros ; mais aussi et surtout par sa mise en scène soignée. Sous le soleil de plomb ou éclairées par la lune, les couleurs brillent, les peaux scintillent, les cadres sont comme des tableaux. Un poème d’amour au croisement de la tradition et de la modernité, aussi tragique que débordant de vie.