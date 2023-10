"L'été dernier", de Catherine Breillat (2023) ©Xenix Films

Sexe, violence, désir transgression : Catherine Breillat (À ma sœur !, Anatomie de l’enfer) filme frontalement ce qu’on cache souvent. Dans son nouvel opus L’été dernier, présenté au Festival de Cannes (où il a évidemment fait polémique), Léa Drucker (Jusqu’à la garde) y incarne une avocate bourgeoise qui noue une liaison avec son beau-fils de 17 ans. Un film en équilibre sur le fil de l’ambiguïté, avec le désir d’une part, et le tabou de l’autre.

Léa Drucker, comment vous êtes-vous préparée à ce rôle ?

J’avais beaucoup de zones d’ombre sur comment j’allais vivre ça. Mais quelque chose me donnait envie de participer à ce récit, qui nous renvoie à des choses troublantes, de ce qu’on ose ou pas transgresser. L’avantage du cinéma, c’est qu’on peut tout représenter, alors que dans la vie c’est impossible ou dangereux. Pour incarner cette femme, il fallait trouver son moteur, son enjeu personnel. C’est quelqu’un qui tient énormément à sa famille, et à son image. Et elle fait le choix de se sauver à tout prix. C’est monstrueux, c’est terrible. Mais voilà.

Vous connaissiez le travail de Breillat ?

Je suis fascinée par son cinéma. Gamine, je suis allée au cinéma voir 36 fillette en pensant voir une bluette adolescente genre La Boum (rire). Après j’ai vu ses autres films… On a l’impression que c’est une rock star punk du cinéma. Elle est radicale dans sa pensée, et son besoin de raconter les choses à sa façon.

Comment s’est passée la rencontre avec Samuel Kircher, qui incarne votre beau-fils ?

C’est un garçon extrêmement sympathique, poétique, et très intelligent. On a construit les choses ensemble petit à petit. Je voulais que les scènes intimes soient le plus cadrées possible, qu’il n’y ait pas d’improvisation, et ça a été le cas. À partir de là, j’ai vu un acteur très instinctif, très doué, complètement engagé dans le récit.

Un an après la sortie de “Close” de Lukas Dhont quel regard portez-vous sur le film et sur votre expérience ?

C’était génial d’assister au parcours de ce film. Je n’oublie jamais les tournages, et c’était passionnant de travailler avec Lukas et son équipe, parce qu’il crée du lien entre les gens. Je me suis liée très vite avec Eden Dambrine, qui joue mon fils dans le film, mais aussi Gustav Dewaele, Émilie Dequenne… Et c’est vrai que pendant le tournage, tu n’imagines pas la carrière que le film va avoir. Je me doutais qu’il y aurait une attente après le succès de Girl, mais on ne peut pas imaginer les oscars, le tour du monde… !