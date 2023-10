Son meilleur ami, l’acteur Jamie Foxx, a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux et lui a rendu un vibrant hommage. “Ton cœur est pur, ton amour est incommensurable, tu étais une âme incroyable. Tu nous manqueras à tous. Il faudra beaucoup de temps pour guérir”, a écrit l’acteur de 55 ans, oscarisé pour son interprétation du chanteur Ray Charles.

Né à Houston (Texas) en 1970, Keith Jefferson a commencé une modeste carrière d’acteur en 1995. Habitué aux rôles de figuration dans des téléfilms et des séries, il a quelque peu changé de statut en apparaissant au casting des 3 derniers films de Quentin Tarantino : “Django Unchained”, “Les Huit Salopards” et “Once Upon a Time… in Hollywood”.

Ses fans pourront le voir une dernière fois à l’écran dans le film “The Burial”, mettant en scène Jamie Foxx et Tommy Lee Jones, et dont la sortie est prévue le 13 octobre prochain sur la plateforme Prime Video.