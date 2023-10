"Dogman", de Luc Besson (2023) ©Belgafilms

Faut-il, oui ou non, parler du nouveau film de Luc Besson ? Ou même lui donner la parole ? La question agite le landerneau culturel et médiatique, gêné aux entournures par les démêlés judiciaires de celui qui a finalement obtenu un non-lieu dans l’affaire qui l’opposait à l’actrice belgo-néerlandaise Sand Van Rooy, laquelle l’accusait de viol, mais qui a aussi été accusé d’abus sexuels par neuf autres femmes sur le média en ligne Médiapart – des femmes qui n’ont pas, pour l’heure, engagé de poursuites.

Parce que nous sommes légalistes, et que Luc Besson demeure un grand réalisateur – à qui l’on doit Subway, Le Grand Bleu ou Le cinquième élément –, nous avons choisi d’aller le rencontrer à Amsterdam, pour évoquer avec lui Dogman. Un nouveau film – sa dix-neuvième réalisation – qu’il a “financé facilement”, mais qui n’intervient que quatre ans après le dernier. Le temps de la justice, en quelque sorte.

Luc Besson avec sa femme et productrice Virginie Besson-Silla, le 31 août dernier, lors de la présentation de "Dogman" à la Mostra de Venise. ©AFP or licensors

Et si sa productrice et épouse Virginie Besson-Silla a évoqué “les épreuves traversées ces dernières années”, estimant que celles-ci les avaient “renforcés”, lui, préfère botter en touche assez vite dès que la conversation s’engage, même indirectement, sur le sujet : “Si le cinéma m’a manqué ?, sourit-il poliment. Vous savez, j’ai tourné mes premiers courts-métrages quand j’avais 17 ans. Donc, je ne suis pas vraiment “en manque’”. Et puis, parfois, c’est bien de ne pas enchaîner, ça permet de se ressourcer.”

Pendant cette (courte) absence, il n’a pas dérogé à ses rituels : “Je me lève chaque jour à cinq heures du matin et j’écris. C’est mon exutoire, mon alcool, ma drogue, moi qui n’ai jamais bu, ni fumé. Et un moment d’apaisement, un peu comme pour ces sportifs qui ne peuvent pas vivre sans leur heure de sport quotidienne.”

Dogman est issu de ces matinées productives. Un projet plus “bessonien” que jamais, dans lequel un héros marginal, enfermé dans une cage par son père depuis l’enfance, et qui ne connaîtra l’amour que par le biais des chiens au milieu desquels il a grandi vaille que vaille. La marge, décidément, plaît à Besson : sa filmographie est là pour en témoigner. Une façon de parler de lui ? “Non, je pense que c’est le désir de parler ce qui est “extra-ordinaire” qui me stimule. C’est ce qui me plaît dans les histoires qu’on me raconte aussi : il faut qu’il y ait des princesses, des châteaux, des dragons… Je n’ai pas envie qu’on me raconte ma vie quotidienne, je veux rêver.”

Il n’y aurait donc à l’écouter, rien de vraiment biographique dans ses films. Difficile, tout de même, de ne pas tirer de parallèle entre lui et Douglas, le héros de Dogman, campé avec la folie nécessaire par Caleb Landry Jones (Get Out), lorsqu’il raconte son propre amour des chiens : “J’ai eu un premier chien, Socrate, de 4 à 9 ans, se remémore-t-il. Et il m’a… sauvé la vie. J’étais dans un état de solitude tel que sans lui, j’aurais sans doute mal fini. Il était tout le temps collé à moi, et on faisait tout ensemble : il dormait, mangeait, jouait avec moi. Et je ne parlais qu’avec lui.”

"Dogman", de Luc Besson (2023) ©Belgafilms

De quoi nourrir la même misanthropie que Douglas dans Dogman ? Et estimer que “plus on connaît les hommes, plus on aime les chiens” ? “Pas à ce point-là, tout de même, rigole-t-il. Mais les chiens sont capables, contrairement aux hommes, d’un amour inconditionnel. Ils ont aussi conservé ce lien avec la nature qui fait que lorsque survient un tremblement de terre ou un tsunami, ils sont au courant cinq minutes avant tout le monde. A contrario, plus l’homme avance dans la société, plus il a le sentiment d’être unique et se détache de la nature. Il devient, de ce fait et assez paradoxalement, moins… humain.”

“Plus le temps passe, plus j’aime parler de mes films”

Avec Dogman, la grammaire “bessonienne” est respectée puisque c’est, quelque part, à une lutte (parfois un peu ridicule) entre le bien et le mal que nous invite le réalisateur français (64 ans) : maltraité à l’enfance, Douglas, le héros du film, avait toutes les raisons de basculer dans la violence, “mais il a choisi l’amour et la bonté, surtout grâce à ses chiens”, résume le cinéaste. Quoique cloué dans une chaise, l’ami Douglas sait aussi “muscler son jeu” quand il le faut : “Je ne voulais pas être manichéen, poursuit Besson. À l’arrivée, la question, c’est : tu es plutôt Ancien ou Nouveau Testament ? Est-ce que si tu prends une baffe, tu tends l’autre joue ? Douglas, il choisit la bonté, mais ne tend pas la joue.”

"Dogman", de Luc Besson (2023) ©Belgafilms

Besson attend, lui, avec une certaine sérénité la sortie de son film, et cette période “où tout le monde crie et gesticule”. “Un film, ose-t-il dans une étonnante métaphore, c’est comme un enfant : à quatre ans, il peut être turbulent, mais adulte, il peut avoir découvert la sagesse. Un film, c’est pareil : il faut attendre qu’il soit adulte pour le juger, lui donner du temps et donner du temps au public pour le voir et l’apprécier. Plus les années passent, plus j’aime parler de mes films avec les gens. Parce que le débat est alors plus calme et apaisé.”