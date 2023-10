Ce que ça raconte

Ça commence par des démangeaisons, des éruptions cutanées. Des plumes, des poils ou des écailles qui commencent à pousser. Puis la mutation s’accélère… Depuis quelques années, une étrange pathologie transforme certains humains en animaux, et divise la société sur le sort à leur réserver.

C’est ce qui est arrivé à Lana, l’épouse de François (Romain Duris) et mère d’Émile (Paul Kircher), désormais enfermée dans un centre spécialisé. Pour rester près d’elle, Paul et Émile déménagent dans le Sud : nouveau boulot pour l’un, nouveau lycée pour l’autre. Quand un accident de la route propulse certaines “créatures”, y compris Lana, dans la nature, François décide de partir à sa recherche. Émile, quant à lui, a la peau qui commence à le gratter…

Ce qu’on en pense

Qui a dit que le cinéma français n’aimait pas le fantastique ? Avec Le règne animal, Thomas Cailley (Les combattants) offre une proposition franchement réjouissante sur notre rapport à la nature dans un film qui oscille entre le drame fantastique, le survival, le teen movie et la comédie – le tout porté par un Romain Duris en grande forme en père dévoué à sa famille.

Ambitieux dans sa mise en scène et ses effets spéciaux (mention spéciale à Tom Mercier en oiseau), et fluide dans ses dialogues, le film est aussi une galerie de portraits d’humains plus ou moins paumés. C’est dommage que certains aspects (dont le rôle d’Adèle Exarchopoulos) restent sous-exploités.