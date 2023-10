Ce que ça raconte

Jugé coupable de quatre braquages à main armée dont l’un ayant entraîné la mort de deux pharmaciennes, Pierre Goldman, militant d’extrême gauche, est condamné en 1976 à la réclusion criminelle à perpétuité. Clamant haut et fort son innocence, un deuxième procès très médiatisé est donc ouvert…

Ce qu’on en pense

Présenté en ouverture de la Quinzaine des Cinéastes au dernier Festival de Cannes (et au FIFF ces derniers jours), Le procès Goldman revient sur le procès hautement médiatisé de ce dernier, après être devenu une icône de la gauche intellectuelle.

Inspiré de ces deux procès, mais aussi du livre de Pierre Goldman, le réalisateur Cédric Kahn (Fête de famille, La prière) nous entraîne dans un huis clos captivant à l’aide d’un dispositif ingénieux et surtout d’une reconstitution minutieuse de l’époque.

Mais si ce long-métrage reste un film de procès tout ce qu’il y a de plus classique et malgré les autres œuvres similaires récentes et acclamées (Saint-Omer l’année passé et Anatomie d’une chute toujours à l’affiche), il contient un atout majeur : son interprète principal. Le Belge Arieh Worthalter, totalement habité par son personnage, délivre des monologues d’une puissance étonnante et séduit par son charisme éclatant. À ne pas manquer.