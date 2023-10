Ce que ça raconte

À une autre époque, Douglas aurait pu se prénommer Cosette : d’enfance, il n’a guère eu, lui qui a été enfermé très jeune dans une cage à chiens par son père violent et alcoolique, sous l’œil complice de son psychopathe de frère. Un “accident” l’a qui plus est cloué dans une chaise roulante. Ses amis les chiens l’ont toutefois empêché de sombrer dans la folie. Devenu adulte, c’est entouré d’une kyrielle d’amis à quatre pattes qu’il tente de donner un sens à sa vie.

Ce qu’on en pense

Construit classiquement, à partir d’un interrogatoire d’où vont émerger de nombreux flash-back, Dogman est néanmoins un objet un peu étonnant, avec son personnage principal (le convaincant chanteur Caleb Landry Jones, vu dans Get Out) qui ressemble à un lointain cousin du Joker de Todd Phillips, et cet aréopage canin qui lui sert de “cour”. Et on se laisse d’ailleurs assez vite happer par ce destin trempé dans la violence, où s’immiscent aussi des questions de genre (Douglas aime s’habiller en femme), et la tonalité d’abord très sombre du film.

Les choses basculent toutefois lorsque Besson, engagé dans son habituelle lutte du bien contre le mal, décide de muscler le jeu de son héros, obligé d’en découdre avec de vilains gangsters mexicains, lesquels vont tomber sur un os, en l’occurrence sa garde rapprochée canine. Ce qui contribue à transformer la deuxième partie de Dogman en un mélange assez improbable – et souvent ridicule – entre les 101 dalmatiens et Maman j’ai raté l’avion.

Des compromissions avec la réalité que l’on peut accepter, ou non, selon sa sensibilité. Après tout, ce n’est “que” du cinéma.