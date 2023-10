Nous sommes le 7 mai 1995. Jacques Chirac vient d’être élu président de la République française. Derrière lui, dans l’ombre, une petite femme, son épouse, Bernadette. Cette victoire, c’est aussi la sienne, même si personne ne lui prête attention. Son rôle à elle, c’est de veiller à ce que les chemises de monsieur soient bien repassées.

Une satire légère

Le couple emménage donc à l’Élysée, où Bernadette se fait bientôt une réputation peu flatteuse. Le personnel la trouve, au choix, austère, ringarde ou acariâtre. Dans les médias, c’est pareil, Bernadette est loin de faire l’unanimité. Alors, pour faire pencher la balance de l’autre côté, Madame Chirac accepte de se faire épauler par un conseiller en communication. Fini les tailleurs de bobonne, Karl Lagerfeld va avoir du pain sur la planche pour moderniser la garde-robe de la première dame de France.

De son côté, Jacques, lui, ne voit pas tout de suite le changement chez sa chère et tendre. Du moment qu’elle reste à sa place et se tait, il n’a guère besoin de lui prêter attention. Quand il réalise que Bernadette lui vole la vedette et devient de plus en plus populaire, il est déjà trop tard…

Ceci est évidemment une fiction. Quoique… Bernadette s’appuie sur des faits réels, bien connus, mais prend le tournant de la satire, ou de la fable. Car le but de la réalisatrice, Léa Domenach, c’est de faire le portrait d’une femme éclipsée par son mari, comme beaucoup d’autres. Elle utilise donc le personnage de Bernadette Chirac, modèle type de l’épouse dévouée, pour donner un coup de pied au patriarcat. Mais avec légèreté et sans se positionner en donneuse de leçon. C’est de la comédie, à prendre au second degré, sans vouloir tout faire coller à des événements réels.

"Bernadette", de Léa Domenach (2023) ©Warner

Le ton fait ainsi penser à Palais royal ! de Valérie Lemercier qui mettait en scène la revanche d’une Lady Di sur son roi de mari. Ni hagiographique ni complètement moqueur, Bernadette s’amuse de la même manière avec la vie de ce personnage public devenu une icône.

La cadette du clan Chirac, Claude, n’a pas apprécié qu’un film tourne en dérision une partie de la vie de sa maman. D’autant qu’il a été réalisé sans leur accord.

Cela dit, on peut parler de satire, mais de satire “gentille” dans le bon sens du terme. Pas de jaloux. Tout l’entourage de Bernadette, elle comprise, en prend pour son grade. C’est donc amusant, sympathique et sans prétention. Pas de quoi en faire tout un foin.