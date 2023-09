Yolande Moreau était au FIFF samedi, avec une réalisation attendue depuis longtemps : “À ce rythme, j’aurai 80 ans pour le prochain !”

”Réaliser, c’est trop génial, nous confie-t-elle, avec une ingénuité non feinte, sagement posée sur l’un des fauteuils feutrés du Théâtre de Namur. Mais ça prend du temps parce que chez moi, ça a besoin de maturer. Je sais que certains réalisateurs ont souvent l’idée de leur prochain film alors qu’ils ont un projet en cours de tournage, mais chez moi, ça ne fonctionne pas comme ça, je ne suis pas rapide. Ce film-ci, j’en ai eu l’idée juste après Henri. Et j’ai mis, au final, 3 ou 4 ans à l’écrire. Alors oui, je voudrais bien continuer à réaliser, mais si je fais un film tous les 10 ans, je vais devoir me dépêcher un peu parce que j’ai 70 ans, et qu’il faudrait alors que j’attende 80 ans pour le suivant (elle rit).”

Mentir pour exister

Yolande Moreau est aussi une grande actrice, très demandée, ce qui lui laisse peu de temps pour développer des projets plus personnels. Elle ne se prive d’ailleurs pas de s’octroyer le premier rôle de ses films. Dans La fiancée du poète, elle est une femme d’un certain âge, qui travaille à la cafétéria des Beaux-Arts de Charleville alors qu’elle a en poche, apprend-on vite, une licence de lettres. Baroque, sa vie privée l’est également : elle vit seule dans la (très) grande maison de sa mère, dont elle a hérité, et où elle est revenue vivre voici peu de temps. Pourquoi ? Mystère, mais elle y accueille bientôt trois locataires qui ont, tous, quelque chose à cacher, à commencer, sans doute, par leur propre identité. Autant dire qu’avec elle, ça fait quatre.

Insolite, cette nouvelle comédie pleine de cette douce poésie et de cet humour décalé qu’on lui connaît, lui ressemble terriblement. Elle pose, bizarrement (ou pas), un regard bienveillant sur le mensonge, et plus globalement les compromissions que l’on est prêt à faire avec la réalité pour continuer à y vivre : “Je me suis beaucoup intéressé à l’usurpation d’identité pour ce film, assure Yolande Moreau. Pas pour l’aspect pécuniaire, mais plutôt dans ce qu’il a de ludique. On dit toujours que le mensonge, c’est mal. Mais parfois, on a besoin de rêver notre vie, et pour ça d’y glisser un peu de mensonge. Un spectateur m’a dit, à Rouen, que grâce à mon film, il avait compris la différence entre un kilo de plumes et un kilo de plomb. Que mon film, c’était le kilo de plumes et que le monde réel qu’il allait retrouver en sortant était le kilo de plomb. Elle est dure, tout de même, la réalité d’aujourd’hui, le réel délétère dans lequel nous nous débattons. Pour le supporter, je pense qu’on a besoin de rêver, de s’élever, de s’évader, même si ça signifie parfois mentir aux autres et à soi-même.”

guillement Dans les années 70, j'étais persuadée qu'on allait vers un monde meilleur; maintenant, je suis persuadée du contraire

La septuagénaire pose, vous l’aurez compris, un regard assez critique sur notre vingt-et-unième siècle : “Avec ce film, je fais aussi, quelque part, un parallèle avec ma jeunesse, dans les années 70. J’étais un peu hippie et j’étais persuadée, alors, qu’on allait vers un monde meilleur. Aujourd’hui, je pense tout le contraire : on ne fait qu’aller vers pire. La fiancée du poète, c’est finalement une parenthèse enchantée et libertaire qui invite à marcher hors des clous. C’est mon déni de réalité à moi.”

Elle y a invité, comme souvent, de vieux amis, à commencer par François Morel et Philippe Duquesne, ses ex-compères des Deschiens. Et un certain William Sheller qui, à 77 ans, signe des débuts étonnants au cinéma dans le rôle d’un… curé de campagne un peu artiste à ses heures perdues. “C’est lui qui est venu vers moi, raconte, hilare, Yolande Moreau. Je suis sur Facebook, mais uniquement avec de vrais amis. Et un jour, j’ai reçu un message de sa part me disant : ''J’aimerais beaucoup être votre ami, mais comme je suis timide, je n’oserai pas vous le demander deux fois''. Alors, moi : William Sheller ! Un monument de la chanson française. Et il a tellement de particularités que quand j’ai cherché quelqu’un pour ce rôle, j’ai pensé à lui, je suis allée le trouver et je lui ai proposé. Ça passait ou ça cassait. Et c’est passé.”

Ceci n’a pas été tourné à Namur

Plutôt bien, même. Le cadre a, lui aussi, quelque chose de très pittoresque. De très… belge, également, si l’on en croit les renseignements fournis par le dossier de presse et les sites spécialisés. Pourtant, contrairement à la rumeur qui s’est vite répandue, aucune scène n’a été tournée en région namuroise, comme Yolande Moreau en avait initialement l’intention : “Non, et je ne sais pas pourquoi on continue d’écrire ça, grimace-t-elle, un peu embêtée. J’avais pensé nous installer à Namur, mais on a finalement tourné tout le film, ou presque, dans la région de Charleville, dont les paysages sont assez similaires, il est vrai.”

Et si le nom et l’œuvre de Félicien Rops, grand peintre et graveur namurois, apparaissent également au cœur de l’intrigue, ça n’est que de façon détournée. Ou, disons, en trichant un peu avec la réalité, une fois encore : “On voulait tourner une scène au Musée provincial Félicien Rops, mais c’était trop cher. Le Musée a cependant accepté de nous prêter, le temps d’une scène, Pornocratès, sa toile la plus célèbre”, sourit, en guise de conclusion, Yolande Moreau.