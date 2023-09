LaCinetek fait peau neuve pour attirer les jeunes

En plus des films disponibles à la demande et de la sélection thématique mensuelle de 10 films comprise dans l’abonnement, les utilisateurs ont désormais accès à des rétrospectives trimestrielles, la première étant consacrée à Delphine Seyrig. Mais aussi à des cartes blanches de cinéastes – Martin Scorsese du 18 octobre au 18 novembre – des trésors cachés du cinéma européen, des hommages et échos à l’actualité. En tout, ce sont 80 à 100 films accessibles simultanément.

Des guides humains pour remplacer les algorithmes

Moins réjouissant, l’abonnement passe ainsi de 2,99 € à 4,99 € par mois. Mais c’est un mal nécessaire, expliquent les fondateurs Pascale Ferran ( Lady Chatterley), Cédric Klapisch ( L’auberge espagnole) et Laurent Cantet ( Entre les murs).

LaCinetek est en effet concurrencée par les grosses machines, telles que Netflix, qui proposent aussi des films anciens. Comme elle ne compte que sur des revenus propres et des subventions (30%), l’équipe de LaCinetek n’a évidemment pas la même marge de manœuvre.

Mais le système fonctionne et a déjà attiré 250 000 cinéphiles depuis son lancement en France en 2015. "On constate une augmentation énorme des abonnés de moins de 25 ans ", se réjouit Cédric Klaspisch. Le réalisateur explique cet engouement par la disparition d’endroits où on peut voir ces films. "Ou alors parce qu’il y a le sentiment d’être totalement perdu dans une histoire du cinéma tellement vaste qu’être guidé par quelqu’un peut être tentant."

Car ici, point d’algorithme qui vous dicte quoi regarder. "Avec ce genre de fonctionnement, vous tournez toujours autour du même type de film. Au contraire, LaCinetek, en allant chercher des réalisateurs du monde entier, certains plus commerciaux, d’autres plus confidentiels, des jeunes, des plus vieux, permet de refléter plus largement l’histoire du cinéma."

Faire découvrir un patrimoine

Ils se sont donné une mission d’éducation, en quelque sorte. "Le cinéma a une histoire jeune, 150 ans d’existence, donc il n’y a pas encore l’idée de la préservation d’un patrimoine comme il y a en littérature, où on dit ‘il faut qu’on lise Molière ou Shakespeare’, poursuit Cédric Klapisch. Je trouve qu’il faut transmettre aux gens de 25 ans cette envie. Quand on fait l’expérience et qu’on leur montre certains films, ils sont étonnés d’aimer ça. Moi c’est presque ça que je cherche le plus avec ce site, c’est d’étonner les jeunes. Qu’ils se disent, un film en noir et blanc, un film muet, je peux aimer ça."

Avec 2 000 films disponibles à la location, dont plus de 950 inédits, il y a de quoi faire. Et pas seulement dans le domaine du cinéma d’auteur. On trouve en effet Les visiteurs, Le père Noël est une ordure ou Indiana Jones et les aventuriers de l’arche perdue.

Et Laurent Cantet d’ajouter: "Une grande partie de ma culture cinématographique est née autour des ciné-clubs de la télé parce que j’étais dans une petite ville de province où il y avait juste quelques cinémas. Aujourd’hui, la télévision ne le fait plus parce qu’ils ont constaté que les chiffres étaient moins bons qu’avec un talk-show un peu polémique." Ces nouveaux développements ont donc pour but de renforcer la plateforme, qui reste fragile, reconnaît le trio fondateur.