Elle a tourné pour des réalisateurs populaires comme Philippe De Broca (L’incorrigible avec Jean-Paul Belmondo), Claude Zidi (Bête mais discipliné), Claude Chabrol (Le Sang des autres) ou encore George Lautner (Flic ou voyou, Mort d’un pourri).

On l’a ensuite vue dans de nombreuses séries à succès comme Maguy, Navarro, Marc et Sophie puis plus tard Sous le soleil ou encore Scène de ménages.

”Débordante de vie”

Pierre Richard a tenu a lui rendre un bel hommage. “Catherine Lachens était si pétulante, débordante de vie et de rires, pas faite pour la tristesse. Et voilà qu’elle nous rend triste…”, a-t-il écrit sur X (ex-Twitter).