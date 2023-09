Après le génocide rwandais ( Le jour où Dieu est parti en voyage) et la guerre civile syrienne ( Une famille syrienne), le réalisateur belge Philippe Van Leeuw a planté le décor de son nouveau film, The wall, aux États-Unis. En plein désert, à la frontière entre le Mexique et l’Arizona, plus précisément, pour faire le portrait d’une agent de contrôle des frontières (beaucoup trop) prompte à faire la chasse aux migrants.

Pour l’incarner, son choix s’est porté sur Vicky Krieps, une actrice luxembourgeoise à la carrière internationale ( Corsage, Phantom Thread). Avec son visage hors du temps, elle semble taillée pour ce rôle de femme complexe qui inspire le malaise. Pourtant, la convaincre n’a pas été simple. Vicky Krieps craignait en effet l’appropriation culturelle. "Pourquoi un Belge fait-il un film qui se passe à la frontière avec le Mexique ? " Et pourquoi elle, plutôt qu’une Américaine ?

"Philippe m’a expliqué qu’il voulait quelqu’un comme moi qui en apparence ne ferait pas de mal à une mouche. On ne sait pas qui est cette femme, ce qu’elle est en train de faire. J’ai compris qu’il voulait que chacun, en rentrant chez lui, se demande s’il pourrait être capable de faire ce qu’elle a fait, s’il avait été élevé différemment, dans une autre culture, avec une histoire différente. "

Pour s’approprier le rôle, Vicky Krieps a donc longuement discuté avec les Américains, ceux qui se promènent avec une arme en permanence chargée.

"J’ai compris que rien n’avait de sens là-bas, que c’était le chaos complet. Cela mène à la haine et au racisme." Pour elle, ce n’est pas la peur qui dicte le comportement de son personnage mais un manque d’identité. "Je ne veux pas juger ces gens parce que ça serait aussi injuste, je ne suis pas allée là-bas pour dire que les Américains sont stupides. J’ai adoré les gens là-bas et le temps que j’ai passé à Tucson. Mais il y a un manque d’identité, un manque de savoir."

Pour elle, ils ont perdu tout comportement culturel rassurant, ces petites choses qui donnent un sentiment de bien-être quand on se couche le soir. "Ils ne mangent pas ensemble à table en famille. Chacun mange dans son coin. Il n’y a plus rien. Tout n’est que vaine consommation, du plastique, des films vides à propos de super-héros, des shoppings vides de sens. Ils ne savent plus qui ils sont et ils essaient de combler le vide. Mon personnage choisit la religion, un sens du devoir. Et tout ça mène à la haine. "

Malgré tout, Vicky Krieps n’a pas peur de l’avenir. "Ça ne s’améliore pas mais c’est peut-être pour ça qu’il ne faut pas abandonner. La seule chose que j’essaie de faire c’est de rester éveillée pour ne pas tomber dans les idées préconçues et ne pas avoir peur. Vivre ma vie chaque jour avec un cœur ouvert, des yeux qui voient et une bouche qui essaie de dire la vérité."

C’est aussi une des missions des artistes. Car l’art est toujours politique, considère Vicky Krieps. Et le cinéma tend au public un miroir qui le pousse à s’interroger.

Drame de Philippe Van Leeuw. Avec Vicky Krieps et Mike Wilson. Sortie le 27/9.